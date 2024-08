„Z naší strany byl velmi dobrý první poločas, byli jsme aktivní v pohybu, dokázali jsme se dostat do vedení. Bohužel, měli jsme tam další dvě tři šance na odskočení, které jsme neproměnili. Z mého pohledu jsme byli v určitých pasážích zápasu lepší. Ve druhé půli Bohunice hodně prostřídaly, byly lepší, zvýšily svoji aktivitu. My jsme přestali být aktivní, dva rychle obdržené góly, kdy jednou náš obránce namazal soupeři do běhu a druhá rána do šibenice, kdy to Bednář skvěle trefil, nás úplně položily a tam se zlomil i celý zbytek zápasu," shrnul utkání lodivod Slavoje Polná.

Dvě chyby během pěti minut a dvě rychlé branky rozhodly o vítězí klání mezi Polnou a Bohunicemi.

„Víceméně jsme si o ty góly koledovali, nedokázali jsme udržet tempo se soupeřem. Nevím proč, zda sehrála svoji roli nervozita. Neproměněné šance nás mrzí, ale nemyslím si, že by to hráči měli v hlavách. Balón tam jednou skákal na čáře nebo před čarou, někdo to na poslední chvíli vykopne, následně to trefí posledního hráče, který zastoupil gólmana. Každý ten gól chce dát, první náš padl po krásně sehrané akci. Z mého pohledu rozhodla obrovská kvalita Bohunic. Mužstvo, které je ostřílené třetí ligou, které sice má tým, jenž prošel určtými změnami, ale ta kvalita tam stále je," uvedl Adamec.

Polná se stále nemůže chytit jakéhokoliv stébla a ze zápasů, kde si hráči jdou pro body, vychází stále bez jakékoliv zisku.

„Je to tak, se Ždírcem už opravdu musíme bodovat. S Bohunicemi jsme si pro body šli, ještě více jsme po nich sahali ve Velkém Meziříčí. Zkrátka potřebujeme nějaký bod vzít, aby kluci dostali hlavy nahoru, trošku více sebevědomí. Snažíme se si to nepřipouštět, stále je začátek sezony, ale nesmí nám ten pomyslný vlak ujet. Čím dřív tu smůlu zlomíme, tím lépe pro nás a já věřím, že to přijde co nejdříve. Výkony mají vzestupnou tendenci, ale nedokážeme to nikdy dovézt do úspěšného konce a přetavit v nějaký bod,” doplnil na závěr Adamec.

Zmíněný důležitý souboj se Ždírcem čeká Polnou v neděli.