Fotbalisté Slavoje Polná se proti Velké Bíteši opět nepropracovali k zisku bodů, „Poslední zápas na domácí půdě byl plný očekávání, mohli jsme ukořistit nějaké body v náš prospěch. Samotné pasáže v průběhu zápasu nebyly špatné, ale stále se trápíme v koncovce, i když na ni intenzivně pracujeme. Velká Bíteš na nás od začátku nastoupila s vysokým presinkem, proto ani rozehrávka ve středu pole nebyla z naší strany ideální. Pořád máme na čem stavět do dalších zápasů,” řekl mladý obránce Jan Fuxa.

Polná se po sedmi odehraných zápasech ve čtvrté nejvyšší soutěži stále nachází na posledním místě tabulky s nulou na svém bodovém kontě, „Tabulka zatím nevypadá vůbec dobře, ale pořád není nic ztraceného, každý zápas je úplný jiný. Jak bylo zmíněno, potřebujeme zlepšit naši finální fázi u brankových příležitostí a proměňovat šance, do kterých se dostaneme, protože jich v mnohých zápasech moc není. Do konce sezony zbývá stále hodně kol, to fotbalové štěstí se k nám musí jednou otočit a naskočíme na lepší vlnu v zisku cenných bodů,” věří v lepší zítřky Fuxa.

V dalším kole v neděli 29. září čeká Polnou výjezd do Speřic, „Pro oko diváka je každé střetnutí se Speřicemi atraktivní. Jako na každé jiné kolo bude příprava opět intenzivní. Zaměříme se na určité nedostatky, kterých se musíme vyvarovat a realizační tým nás na toto utkání bude chtít maximálně připravit. Věříme v zisk prvních bodů do tabulky,” říká odhodlaně perspektivní zadák.

Jan Fuxa je 25letý obránce, který se do Polné přesunul z jihlavského Bedřichova, „Do Polné jsem přestoupil na podzim roku 2022 pod nového trenéra Lukáše Adamce. Byla to pro mě možnost vyzkoušet si vyšší soutěž. Zároveň se nám podařilo z druhého místa postoupit do dnešní čtvrté ligy. Soutěž je náročná a vyrovnaná. Věřím, že v se tu mohu ještě mnohé naučit a dále se zlepšovat v mojí kariéře,” dodal na závěr Jan Fuxa