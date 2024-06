Favorit nedělního utkání byl jasný. Rezerva Zbrojovky zatím v sezoně klopýtla jen čtyřikrát, Polná do utkání vstupovala z devátého místa. Jenže hosté rozhodně nepropadli. „Zápas nám opravdu nabídl jen samá pozitiva. Mohli jsme vytěžit i víc, ale nemáme se za co stydět,“ pokračoval Adamec.

Přitom jeho svěřenci nevstupovali do nedělního utkání v ideálním rozpoložení. Pozornost Slavoje je totiž aktuálně roztříštěná mezi divizi a B skupinu I. B třídy. „Snažíme se zachránit B tým, šest kluků, kteří byli proti Zbrojovce na hřišti, měli v nohách kompletní sobotní zápas za béčko. Někteří klíčoví hráči nastupují už pravidelně do dvou zápasů za víkend, z tohoto pohledu si sahají opravdu na dno, ale zvládají to perfektně,“ ocenil polenský lodivod.

Cíl se Slavoji daří plnit. B tým se po sobotní výhře 3:1 proti rezervě Staré Říše vyškrábal na dvanáctou pozici, áčko v neděli trápilo divizního lídra do poslední minuty. „Polná se prezentuje určitým způsobem a není jednoduché proti ní hrát. Rozhodlo jen to, že naši kluci předvedli přesně to, co po nich chceme, dostávali se do šancí a hodně jich proměnili,“ rekapituloval domácí trenér Marek Zúbek.

Hosté hned v úvodu připravili brněnskému týmu šok, do vedení šli po trefě Jana Žily už v páté minutě. Domácí sice po půlhodině hry dvěma slepenými góly vývoj otočili, Polnou však ani to nesložilo.

Slavoji opět vyšel vstup do poločasu a ve 48. minutě Khalid Baba Labaran vyrovnal. „Myslím si, že se dalo odsud odvést bod. Vyrovnávací gól na domácí dolehl, byli trochu rozhození. Jenže bohužel rozhodla naše hrubá chyba před třetím gólem,“ mrzelo Adamce.

Zbrojovka opět předvedla povedenou tříminutovku, ve které dala dva góly. Tomáš Čaloud šest minut před koncem snížil, na víc už však hosté nedosáhli.

I těsná prohra s lídrem však dokazuje, že Polná zažívá podařenou sezonu. Vylepšit postavení uprostřed tabulky může ještě při závěrečném domácím duelu se Starou Říší. „Už teď ale hodnotím sezonu jako skvělou. Byli jsme odbornou veřejností pasováni na hlavního kandidát na sestup, což se vůbec neprokázalo, celou sezonu hrajeme ve středu tabulky,“ poznamenal polenský lodivod.

Podobný vývoj by tak Slavoj uvítal i v příštím ročníku, ve kterém už se však bude muset obejít bez jedné z hlavních opor. „Příští sezona už bude bez Khalida. Byl pro náš klíčovým hráčem, ale dalo se s tím počítat, že tady déle nezůstane. Věřím, že i tak se kvalitně připravíme,“ doplnil Adamec.