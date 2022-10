To muselo mrzet domácí celek, protože Speřice měly po celý zápas herně navrch. „Remíza je pro nás zcela jednoznačně ztrátou. Šancí jsme si vytvořili dost na to, abychom alespoň jednou skórovali,“ postýskl si trenér TJ Dálnice Jiří Holenda.

A hned popisoval ty největší. „V první půli nejprve Svoboda v dobré pozici mířil hlavou jen nad branku. To samé si pak zopakoval po rohu, kdy mířil vedle tyče. Jančíkovu střelu pod břevno pak dokázal vyrazit pěkným zákrokem gólman Brodu.“

Také po změně stran se obraz hry nikterak nezměnil. „Z levé strany postupoval sám na branku Holenda, ale gólman jej vychytal. A ani třetí hlavičkový pokus Svobody v zápase se mezi tři tyče nevešel,“ sdělil.

V malém krajském derby tak nováček ztratil dva body. „Bylo to o produktivitě. Pokud bychom skórovali, myslím, že by se Havlíčkův Brod sesypal. Bylo to o jediném gólu, který jsme ale bohužel nedali,“ mrzelo Holendu.

Ani v táboře Havlíčkova Brodu nad nerozhodným výsledkem nikterak nejásali. „V naší situaci je bod málo, ale musím uznat, že Speřice byly po celý zápas lepším a nebezpečnějším týmem. Proto můžeme být za remízu rádi,“ neskrýval kouč Slovanu Jindřich Adamec.

Ten očekával náročný zápas, což se v sobotu také potvrdilo. „Věděli jsme, že to bude o osobních soubojích a důrazu, což není nic, co by nám svědčilo. Domácí měli navrch a vypracovali si několik dobrých příležitostí. To my jsme měli jen náznaky, které ovšem nebyly dílem naší dobré kombinace, ale výsledkem individuálních akcí,“ dodal Adamec.

Tři body doma v 10. kole vybojovali fotbalisté Ždírce nad Doubravou. Navíc proti soupeři, který ve čtvrté nejvyšší soutěži nepatří zrovna k těm oblíbeným. Břeclav odjela z Vysočiny po prohře 0:2 s prázdnou.

Klíčový krok udělali hráči Tatranu už po pár desítkách vteřin od úvodního hvizdu. Na konci kombinační akce stál na malém vápně zakončující Vopršal – 1:0. „Byla to pěkná fotbalová akce. Netolický našel od lajny zpětnou přihrávkou Vopršala, který balon uklidil do sítě,“ pochvaloval si ideální start do zápasu trenér Tatranu Michal Votava.

V dalším průběhu hry jeho ovečky přesně dodržovaly předzápasový taktický plán. „Věděli jsme, že hráčům Břeclavi nesmíme dát ani centimetr prostoru a otevírat hru. Oni totiž umí každou chybu soupeře okamžitě potrestat,“ prozradil.

Skoro celou úvodní půlhodinu hry byl Ždírec lepším týmem. Pak ovšem převzal iniciativu celek z jižní Moravy. „Břeclav pak byla lepší, to i ve druhém dějství. Ale další gól jsme vstřelili opět my,“ usmíval se.

Na rohový kop si naskočil střídající Pavlas a definitivně rozhodl – 2:0. „Byl to snad jeho první kontakt s balonem. Závěr už jsme si pak dokázali pohlídat,“ komentoval Votava.