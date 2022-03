Problémy však měly oba mančafty. „Máme řadu zraněných, proto bychom horko těžko dávali dohromady zdravou jedenáctku. Ale rezerva Velkého Meziříčí na tom byla podobně. Proto jsme se dohodli, že utkání zrušíme,“ popisoval předseda klubu ze Staré Říše Miroslav Nedvěd.

Ten dál akutně shání posily. O třech jménech, která má nyní rozpracovaná, bude více vědět v závěru tohoto týdne. „Situace je složitá, ale nějaký čas do začátku jarních odvet ještě máme. Bohužel, a to neřeknu žádnou novinku, kvalitních hráčů je dnes skutečně velký nedostatek,“ postýskl si.

Velké plus, Bystřice udržela oporu své středové řady. Slovan pracuje na obraně

Největším konkurentem pro fotbalové kluby na nejvyšší amatérské úrovni v Česku jsou naši jižní sousedé. „Co jsem měl možnost zjistit, už během podzimu byly rakouské kluby hodně aktivní a dopředu si domlouvaly příchody našich hráčů,“ prozradil předseda FSC.

Tentokrát ovšem Rakušané cílí na skutečnou kvalitu. „Během covidu, kdy tam spousta hráčů od nás přestala jezdit, nabrali v Rakousku fotbalisty nižší kvality. Nebylo to prý však ono, takže řada z nich se dostala do záchranářských starostí,“ pokračoval.

Nyní je trend úplně jiný. „Kluby z Rakouska teď berou jen dva typy fotbalistů. Ty, kteří se tam již osvědčili, nebo ty nejlepší kluky, kteří od nás mají doporučení,“ dodal.

Další hodně známé jméno. Dres fotbalistů Polné již oblékl bývalý hráč Klokanů

Fotbalisté Staré Říše dosud sehráli jen dva přípravné duely. V tom prvním zdolali celek z nižší rakouské soutěže jednoznačně 8:0.

Vedoucímu celku jihomoravského krajského přeboru pak divizní účastník podlehl těsně 0:1. „Proti Bohunicím to byl velice kvalitní zápas. Mají dobrý mančaft, chtějí postoupit do divize. Podle mého se jim to podaří a určitě tam nebudou hrát podřadnou roli. Byť jsme opět měli problémy se sestavou, kdy museli naskočit dva kluci z béčka, zápas jsme celkem zvládli,“ řekl Nedvěd.