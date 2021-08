Herně přitom celek z Jihlavska za svým soupeřem příliš nezaostával. Až na úvodní fázi zápasu. „Musíme uznat sílu soupeře, která rozhodně nebyla malá. Zkraje zápasu nám sice trvalo, než jsme se do toho dostali, ale okolo dvacáté minuty se hra vyrovnala,“ sdělil trenér Staré Říše Luděk Kovačík.

To už ovšem jeho ovečky prohrávaly. Šlo o branku z kategorie smolných. „Po naší ztrátě balonu se Břeclav dostala do rychlého protiútoku. Následná tečovaná střela přeletěla gólmana Jíchu a zapadla do naší branky,“ popisoval nešťastný moment.

Ještě do konce prvního dějství ale bylo vyrovnáno, když se pěknou individuální akcí prezentoval Svoboda. Také po změně stran byla k vidění vyrovnaná partie, v níž rozhodnutí padlo v závěrečné čtvrthodině.

Misky vah se bohužel převážily na stranu fotbalistů Břeclavi. Opět šlo o trošku smolný moment pro domácí celek. „Po rohovém kopu se balon několikrát odrazil a nakonec skončil přesně za tyčí naší branky. Od tohoto okamžiku byla Břeclav lepším týmem, což vyjádřila třetím gólem,“ komentoval lodivod Staré Říše.

Naopak jeho svěřenci se po smolně inkasované druhé brance zbytkem utkání protrápili. „Padla na nás deka, už to od nás bylo hodně křečovité. Přece jen máme v kádru mladé kluky, které za to ale rozhodně nechci moc kritizovat,“ přiznal.

Největší rozdíl mezi oběma sobotními soupeři byl v efektivitě. „Také my jsme si vytvářeli zajímavé možnosti, ale pokaždé jsme na něčem ztroskotali. Buď naše akce skončila před šestnáctkou Břeclavi, nebo jsme pro změnu z dobré pozice vůbec nevystřelili,“ popisoval nedostatky ve hře svého souboru.

Do dalších divizních bojů ovšem mohou jít ve Staré Říši s optimismem. „I přes porážku jsme nepodali špatný výkon. Určitě se na něm dá stavět. Vyrobili jsme několik chyb, které kvalitní soupeř dokázal potrestat. Věřím, že se jich v dalších zápasech vyvarujeme a budeme výsledkově úspěšnější,“ vyslovil své přání Kovačík.