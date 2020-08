Hosté byli od začátku živější, ale udeřit dokázali až po čtvrthodině a rohu. Pak už to bylo jen na jednu branku. „My jsme po tom prvním gólu byli jak v Jiříkově vidění. Přestali jsme běhat, nikdo na hřišti najednou nebyli a dělali jsme spoustu individuálních chyb,“ kroutil hlavou nad hororovým poločasem trenér Luděk Kovačík, jehož tým inkasoval ještě pětkrát!

Za rozhodnutého stavu se druhá půlka více méně dohrávala. Stará Říše si vytvořila dvě šance, hosté tři, a jednu z nich proměnili. Suma sumárum, byl z toho výprask. „Naši hráči se musí zamyslet nad svými výkony, protože takhle se divize hrát nedá. Azyl v Telči nám zatím neprospívá, ale mají to tam krásné. Bohužel my jsme to tam zkazili naší hrou,“ doplnil zklamaný Kovačík.

ST. ŘÍŠE - ŽĎÁR N. S. 0:7

Góly: 16. a 39. Trojánek, 26. Henzl, 29. Peňáz, 35. Sodomka, 44. Severa, 84. Kunstmüller. Rozhodčí: Vařecha. ŽK: 0:1. Diváci: 250. Poločas 0:6. Stará Říše: M. Jícha - Heide, Cipruš, Cejpek, Chramosta (82. Sobotka) - Bulant, Svoboda, Kvych, Nehyba - Pokorný, Vacek.