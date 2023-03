1. Můžete zhodnotit zimní přípravu týmu?

2. Ke kterým změnám došlo v kádru během pauzy?

3. S jakými cíli vstupujete do jarní části?

VÁCLAV POHANKA, FC Žďas Žďár n. S.

1. Byli jsme relativně zdraví, objevili se jen menší zdravotní problémy, což je pozitivní. Herně to v přípravných utkáních nebylo špatné, ale trošku se trápíme v předfinální a finální fázi, tam nám to skřípe. Věřím, že v sezoně to bude lepší. Možná k tomu přispělo i to, že rotace hráčů byla velká, ty zažité automatismy tam chyběly.

2. Kádr jsme chtěli stabilizovat, což se povedlo. Nikdo neodešel, za což jsem rád, ale okysličení týmu se nepovedlo. Jeden nebo dva noví hráči by určitě nebyli na škodu. S tím, co mám k dispozici, jsem ale spokojený.

3. Podzimními výsledky jsme si na sebe ušili trošku bič. Od vedení nemáme stanovený žádný konkrétní cíl, dál platí ten předsezonní, umístění do pátého místa. Hned úvodní zápas na půdě vedoucího Startu Brno nám napoví, jestli mu trošku zatopíme.

KAMIL PRŮŠA, FC Vysočina Jihlava B

1. Zimní přípravné období trvalo více než dva měsíce, v nichž jsme odtrénovali přes čtyřicet tréninkových jednotek a odehráli šest přípravných utkání. Výsledkově se nám příprava moc nevydařila. Vyhráli jsme pouze jednou nad Hlinskem a pětkrát prohráli. Herně jsme nezvládli zápas s Poříčím a celkově nás trápí malá efektivita v útočné fázi. Jinak si myslím, že se nám v zápasech objevovaly herní věci, na kterých pracujeme v tréninkovém procesu.

2. Do Velkého Meziříčí odešel Marek Lokvenc a zpět do Ždírce nad Doubravou se vrátil David Procházka. Z našeho A týmu k nám byl přeřazen stoper Daniel Jiřík. Náš kádr tak tvoří deset hráčů. Jelikož máme tréninkový proces propojen s naším dorostem U18, tak nemáme během týdne početní problémy.

3. Na jaře bychom chtěli navázat na celkem povedený podzim, a to jak bodově, tak i herně. Očekávám, že i v jarní části soutěže nás budou doplňovat hráči z A týmu, vedle kterých budou sbírat zkušenosti mladí hráči. Výsledkově nejsme od vedení nijak pod tlakem. Proto je prioritou výchova mladých hráčů.

MICHAL VOTAVA, Tatran Ždírec n. D.

1. S průběhem zimní přípravy nejsem vůbec spokojený. Nepřijde mi, že bychom měli natrénováno tolik, kolik by bylo potřeba. Nevím, jak to budeme zvládat, protože na nás není vidět, že bychom byli připraveni odpovídajícím způsobem. Postihla nás početná marodka, neustále nám chyběla řada hráčů. Rozhodně je to asi nejhorší příprava, co jsem u týmu. Přiznám se, že z toho vůbec nemám dobrý pocit.

2. Oproti podzimu jsme spíše oslabili. Kuba Fikar musel na operaci s kolenem, asi nebude k dispozici po celý letošní rok. Operace vazů, to je minimálně na osm měsíců. Kapitán Pelikán vypadl taktéž kvůli kolenu na celé jaro. Ostatní marodi se snad budou postupně dávat dohromady, Třeba Pavel Novotný ale začal kloudně trénovat až v závěru února, podobně jsou na tom i Mrázek a Koutný, přitom se jedná o hráče základní sestavy. Dělá mi to vrásky na čele.

3. Mým přáním je být v první polovině tabulky, ale spíše se budeme snažit připravit mladé hráče pro další sezonu, aby se neopakovala tato situace a my měli širší kádr. Chceme hrát v soutěži důstojnou roli, nějaké bodové cíle jsem si ale nedával. Na podzim jsme předváděli spíše otevřený fotbal, vytvářeli si hodně šancí. Teď se asi budeme snažit hrát kompaktněji. Ne snad, že bychom chtěli jen bránit, ale vyjdeme z kompaktní defenzivy.