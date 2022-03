Do začátku jarních mistrovských bojů v letošním ročníku moravskoslezské divize zbývá už jen něco málo přes dva týdny. Není proto divu, že její účastníci se na poslední chvíli ještě snaží o zkvalitnění svých kádrů.

Typickým příkladem jsou fotbalisté Ždírce nad Doubravou. Ti ve víkendovém derby s Hlinskem představili nového hráče. „Michal Zvolánek dorazil z Chrudimi, kde po zranění nehrál. Nyní se do toho postupně dostává, proto nic nebrání tomu, aby u nás jaro odehrál,“ prozradil kouč Tatranu Michal Votava.

Útočnou jedničkou pro jarní start ovšem zřejmě bude někdo jiný. „Jirka Veselský nyní odvádí na hrotu útoku slušné výkony. Navíc jsme do kádru opět zapojili velezkušeného Radka Koloucha, který by nám mohl pomoci v určitých fázích zápasů při standardních situacích,“ sdělil třicetiletý kormidelník.

Ofenzivní jedničkou Tatranu měl být Matěj Vopršal, jenže jeho kotník nevypadá po zranění v souboji s Novou Vsí moc dobře. „Na noze má pořád otok, proto ji má stále v sádře. Pro první kola s Matějem určitě nemůžeme počítat,“ mračil se.

Navíc po podobných zraněních se hráči dostávají do formy poměrně dlouho. „Je to nepříjemné zranění, ten návrat bude Matěje určitě bolet,“ uvědomoval si.

V sobotním přátelském derby proti Hlinsku podali fotbalisté Ždírce slušný výkon. Jenže jej nedokázali přetavit ani v jedinou branku. „Třikrát jsme šli sami na branku hostů, ale bez úspěchu. Je to už obehraná písnička, naše zakončení není takové, jaké by mělo být,“ mračil se kouč Tatranu.

Na druhou stranu jej potěšilo, jak zápas jeho ovečky zvládly po náročném soustředění. „Klobouk dolů před tím, jak to kluci zvládli. Od čtvrtka jsme jeli naplno, ale na hřišti se to příliš neprojevilo,“ pochvaloval si Votava.

Také přímý konkurent Tatranu v boji o záchranu, fotbalisté Slavoje Polná, by rádi posílili jejich ofenzivu. „Máme rozjednaného jednoho hráče. V průběhu tohoto týdne budeme vědět víc,“ neskrýval kormidelník polenského Slavoje Ján Kubík.

Jednu dobrou zprávu už ale dostal před týdnem. „Příchod stopera Martina Cseha z pražské Aritmy už by měl být dotažený, takže s ním definitivně můžeme počítat,“ řekl na konto zkušeného stopera, který kopal několik sezon naši nejvyšší soutěž v dresu pražských Bohemians.

Zkvalitnění obranné fáze klubu z Jihlavska se naposledy projevilo při bezbrankové remíze ve Svitavách. „S naší defenzivou jsem byl proti nesmírně kvalitnímu a agresivnímu soupeři spokojený. Úplně bez chyb to samozřejmě nebylo, ale náš výkon v obraně se mi líbil,“ ocenil.

Soupeř z pardubického krajského přeboru prý ideálně splňoval to, co Polnou čeká v jarních divizních bojích. „Díky velkému nasazení hráčů Svitav jsme neměli tolik času na kombinaci. Přesně to samé nás bude čekat v jarních záchranářských bojích,“ dodal Kubík.

Na ofenzivě také do začátku mistrovských bojů potřebují zapracovat v Humpolci. Naposledy se to projevilo při těsném vítězství 2:1 nad Sapeli Polná. „Zápas ukázal, že nám chybí tvořivý hráč ve středu pole. Navíc jsme proti celku z krajského přeboru museli hrát do plných, což nám moc nevyhovuje,“ přemítal asistent trenéra A.F.C. Pavel Štěpán.

Od svého celku by také chtěl vidět větší nasazení. „Pro naši hru je naprosto zásadní, abychom měli dostatek pohybu a co nejvíce měnili pozice na hřišti. Postupně se zlepšujeme, ale nejde to tak rychle. Těch nedostatků je pořád ještě spousta,“ upozornil Štěpán.