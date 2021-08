Být lepší než loni na podzim. S takovým cílem půjdou do nového divizního ročníku fotbalisté Staré Říše. „Jasnou prioritou je pro nás záchrana,“ přiznal kouč Staré Říše Luděk Kovačík.

A ví o čem hovoří. Vždyť v osmi kolech, které jeho ovečky loni na podzim stihly odehrát, vydolovaly pouhé čtyři body. „Určitě chceme být lepší než vloni na podzim, to je jasné. V divizi se chceme v každém případě udržet, proto nehodláme nic podcenit,“ sdělil bojovné naladěný trenér klubu z Jihlavska.

Druhým dechem ovšem dodal, že je pro něj nadcházející ročník velkou neznámou. „Přiznám se, že vůbec nemám tušení, jak bude nový divizní ročník vypadat. Nevím, co od něj očekávat,“ neskrýval.

Navíc dnes sehnat kvalitního divizního fotbalistu je velkým problémem. „Hráči obecně nejsou k sehnání. Proto si musíme vypomoci v nižších soutěžích a doufat, že se nám tyto kluky podaří brzy zapracovat,“ popisoval.

Tato situace je ale rok od roku horší. „Kvalita hráčů jde dolů. Hlavně v divizi či krajském přeboru je to citelné. Všechno se odvíjí od druhé a třetí ligy, kde mají kluby velké problémy. Pak nám dolů těžko někoho pošlou,“ krčil rameny.

Přitom kluby jsou schopny nabídnout hráčům slušné podmínky, ale není kde brát.

Jedna pozitivní zpráva by jej přesto potěšit mohla. Po rekonstrukci hrací plochy už by měli jeho hráči vyběhnout před vlastními fanoušky. „To by bylo samozřejmě jen a jen dobře,“ pousmál se Kovačík.