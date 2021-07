Letní přípravu zahájili bez posil. Usilovně na nich však pracují. O kom je řeč? O divizních fotbalistech Staré Říše. „Jména případných posil ale zatím prozradit nemohu,“ sdělil trenér klubu z Jihlavska Luděk Kovačík.

A svá slova dále rozvedl. „Složení kádru na novou sezonu neustále řešíme. Máme rozjednané příchody hráčů do všech řad, protože v každé z nich nám minimálně jeden schází.“

A to musí být Kovačík neustále ve střehu, aby mu někteří kmenoví hráči ještě neodešli. „Stát se to může, ale doufám, že k tomu nedojde. Vždyť je nás nyní sotva deset, proto udělám všechno pro to, aby nás nikdo neopustil,“ potvrdil.

V neděli sehrála Stará Říše první přípravný duel. Na hřišti Okříšek vyhrála jednoznačně 5:1. „Po té dlouhé době, kdy jsme nehráli žádný zápas, asi musíme být spokojení. Určité chyby v naší hře samozřejmě byly, ale na tomto výkonu se dá do budoucna pracovat,“ přijal jasnou výhru poměrně v klidu.

Především střelecká potence, byť proti celku, který působí o úroveň níže, musela zkušeného kormidelníka FSC rozradostnit. „Potěšilo mě hlavně to, že jsme si dovedli přihrát a odehráli docela solidní zápas. Okříšky sice působí o patro níže, ale to dopředu nic neznamená. Každý tým se musí porazit až na hřišti,“ zdůraznil.

Nezapomněl ovšem ani na negativa ve hře jeho oveček. „Nepotěšily mě naše občasné jednoduché chyby a ztráty balonu. Ale to jsou věci, které vyplývají právě z toho, že hráči měli dlouhou herní přestávku. Je vidět, že budeme mít na čem pracovat,“ dodal Kovačík.

V dalším přípravném duelu čekají v sobotu na Starou Říši fotbalisté Jindřichova Hradce. Čas a místo utkání jsou v tuto chvíli nejisté. Stejně tak i duel prvního kola MOL Cupu, v němž celek z Jihlavska předposlední červencovou sobotu narazí na třetiligové Znojmo. Po rekonstrukci hrací plochy totiž Stará Říše nemá svůj stánek ještě schválený ke hře.