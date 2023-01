Zimní přípravu zahájí se svými svěřenci následující pondělí. „Z týmu nikdo neodešel, za což jsem rád. Přál jsem si, abychom zůstali pohromadě, ačkoliv mi bylo jasné, že o některé hráče zájem bude. Podzim nám vyšel na výbornou, nějaké nabídky určitě měli,“ uvědomoval si.

Na druhou stranu nikomu nehodlal bránit v cestě za vyšší soutěží. „To rozhodně ne. Pokud by někdo dostal takovou nabídku a chtěl jí využít, určitě bych se nestavěl proti tomu. O tom přece fotbal je,“ zdůraznil.

Na druhé straně ovšem svítí nula také v kolonce příchodů. „Případné posily jsme vůbec neřešili. Naší prioritou bylo stabilizovat kádr a doplnit jej pouze o mladší hráče, především z našeho dorostu. Ti kluci dostanou šanci, záleží pak už jen na nich, jak budou vypadat, zda si někdo vybojuje možnost zůstat v kádru pro jarní část,“ naznačil trenér Žďáru.

Pro přípravné období má, po zkušenostech z loňska, jedno velké přání. „Doufám, že se nebude opakovat minulý rok. Tehdy se nám v přípravě zranili čtyři hráči základní sestavy, kteří pak chyběli celé jaro. I proto jsme letos ubrali na porci přípravných utkání,“ připomněl.

Místo loňských sedmi, jich tak letos fotbalisté Žďáru sehrají o dva méně. „Nejprve si dáme modelové utkání a poté budou následovat zápasy proti Hlinsku, Boskovicím, Vysokému Mýtu, Slavoji Polná a v generálce s Novou Vsí,“ sdělil.

O ambicích pro jarní část divize se trenér třetího celku tabulky bavit nechtěl. „Uvidíme až po přípravě. Po vydařeném podzimu ale v kabině cítím, že budeme chtít prohánět ty nejlepší týmy. Hned první jarní kolo hrajeme na půdě vedoucího Startu Brno, ten zápas nám napoví, zda je budeme moci pozlobit. Rozdíl je nyní čtyři body, pokud by se nám podařilo vyhrát, byl by to už jen bod. V opačném případě už by to bylo těžké, protože Start moc bodů ztrácet nebude,“ pousmál se Pohanka.