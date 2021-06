Fotbalisté divizního Slavoje Polná absolvovali o víkendu poslední přípravné utkání v úvodním bloku letního drilu. Po bezbrankové remíze v Okříškách je čeká už jen jeden trénink. Znovu se sejdou na začátku července.

Fotbalisté Slavoje Polná (v červeném) brzy dostanou volno. Znovu se sejdou na začátku července. | Foto: Jaroslav Loskot

Divizní tým z Polné odehrál na půdě Okříšek, hrajících krajský přebor, solidní zápas. Gól však nepadl a domácí se s mladým celkem Slavoje rozešli smírně. „Z naší strany to byl určitě lepší zápas než v minulém týdnu proti Šebkovicím. I soupeř byl zdatnější a po celou dobu si troufnu říci, že to byl hodně vyrovnaný zápas. V první půlce měli domácí více šancí na vstřelení branky, ale nás podržel v jedno situaci Patrik Čermák. Ve druhé půlce jsme si vytvořili nějaké šance i my, ale chyběla kvalita a přesnost,“ hodnotí prověrku asistent trenéra Patrik Trombelli.