Pokud jde o dravé mládí, nemají ve městě u známého středověkého hradu nač vyčkávat. Řada opor už se přece jen dostává do let. „Nejen gólman Pečínka, ale také další dorostenci Kamil Vařejka, Lukáš Prüger a Vojtěch Vondruška prokazují svůj potenciál, chceme je zapojit,“ pochvaloval si trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Kdo z těchto hráčů má podle jeho mínění nejblíže k proniknutí do základní sestavy? „Pokud bude zdravý, tak teprve sedmnáctiletý Kamil Vařejka by do ní mohl nakouknout. V něm vidím velký potenciál. Už s námi před časem trénoval, ale pak měl problémy se zády. Je to univerzální typ záložníka, vysoký, dobrý na balonu, s fotbalovým myšlením,“ popisoval.

OBRAZEM: Fantazie! Házenkáři Veselí zdolali Lovosice a jsou ve finále poháru

Oproti předešlým ročníkům si letos v Bystřici naplánovali daleko více přípravných zápasů, hned sedm. „Spousta kluků nestíhá během týdne trénovat, protože buď mají v práci směny, nebo jezdí po republice. Víkendy však mají volné,“ prozradil.

Půjde tedy nejen o získání zápasové praxe, ale svým způsobem rovněž o dohánění kondice? „Dá se to tak říci. Ale ono to souvisí také s tím, že chceme dát větší prostor mladším klukům. Kde jinde si mají vyzkoušet, jak na tom jsou,“ neskrýval.

Premiérový zápas v rámci přípravy bystřickým fotbalistům výsledkově nevyšel. Třetiligovému Blansku na jeho půdě o minulém víkendu podlehli těsně 0:1. Výkon celku bez řady absentujících opor však nebyl špatný.

Ždírecký Tatran hlásí hned tři návraty. Ti hráči nám pomohou, počítá kouč Votava

Pro jarní část tohoto divizního ročníku si dal osmý celek podzimní tabulky jasný cíl. „Naší ambicí je skončit jako nejlepší klub na Vysočině v soutěži, ať máme o co hrát. Konkurenci máme samozřejmě početnou,“ usmíval se kouč Bystřice.

Svému mančaftu však věří. „Myslím si, že základ máme po podzimu celkem slušný, proto chceme skončit co nejvýše. Zatím nejlepší Havlíčkův Brod má jen o bod více. Jihomoravské týmy jsou všechny před námi, před ně bude těžké se dostat, kvalita jejich kádrů je o dost vyšší,“ musel uznat Veselý.