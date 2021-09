Slavnostní nádech bude mít sobotní utkání 7. kola moravskoslezské divize D mezi fotbalisty Velké Bíteše a Břeclavi. O jeho poločasové přestávce totiž bude česká fotbalová legenda Vladimír Šmicer uvedena do pomyslné velkobítešské síně slávy. Dostane svoji hvězdu na známém chodníku ve městě tradičních hodů.

Tahákem víkendové sedmičky zápasů bude sobotní okresní derby mezi Bystřicí nad Pernštejnem a hráči Žďáru nad Sázavou.

Domácí celek do něj půjde povzbuzený po minulé premiérové výhře v ročníku na půdě Staré Říše. „Pokud jej doma nepotvrdíme dalšími třemi body, bude mít poloviční cenu. Derby nikdy nemívá favorita, my už ale chceme doma konečně bodovat,“ připomněl předchozí dva nezdary kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Z loňského nezdaru, kdy ve druhém kole minulého ročníku ve Žďáře prohráli vysoko 1:7, si nic nedělá. „Na ten zápas jsme hned zapomněli, nechci se k němu již vracet. Podle mého nehrozí, že by se něco podobného mělo opakovat,“ zdůraznil.

Od okresního rivala očekává nepříjemný styl hry. „Žďár má v sestavě spoustu rychlostních typů do ofenzivy. Jejich doménou je po získání balonu okamžitý přechod to útoku. To musíme pokrýt,“ nastínil.

Z posledních výkonů svého týmu má lodivod Bystřice dobrý dojem. „Cítím, že se zvedá forma našich ofenzivních hráčů. Doufám, že to kluci v sobotu na hřišti potvrdí,“ vyslovil své přání.

Až na jedinou výjimku by měla být Bystřice kompletní. „Chybět bude stoper Kuldan, což je velká ztráta. Náš cíl je jasný, chceme a potřebujeme zvítězit,“ dodal Veselý.

Slušných devět bodů mají po pěti odehraných kolech fotbalisté Žďáru nad Sázavou. Všechny ovšem získali před vlastními fanoušky. Trenér Petr Nedvěd to zdůvodňoval defenzivním stylem hry Břeclavi a Velké Bíteše, jimž jeho ovečky podlehly.

To se ovšem o Bystřici rozhodně tvrdit nedá. „To určitě. S Bystřicí to byly pokaždé dobré zápasy, mají výbornou sílu směrem dopředu. Ať už jde o útočníky Prášila se Sklenářem, za nimiž tvrdí muziku Zbytovský s Malým, doplnění navrátilcem Blahou. Na rozdíl od jiných týmů chtějí hrát fotbal,“ ocenil trenér FC Žďas.

Proto pro něj byly dosavadní výsledky Bystřice překvapením. „Vůbec neodpovídají kvalitě jejich kádru. Slabinou byl post gólmana, ale ten už také vyřešili. Každý zápas chceme vyhrát, ale záleží na jeho vývoji. Třeba budeme v sobotu rádi i za bod, uvidíme,“ přiznal Petr Nedvěd.

Program 7. kola MS divize D

SOBOTA: VELKÁ BÍTEŠ – Břeclav (15.00), Start Brno – Zbrojovka Brno B, BYSTŘICE N. P. – ŽĎÁR N. S., SLAVOJ POLNÁ – HAVLÍČKŮV BROD (vše 16.00).

NEDĚLE: ŽDÍREC N. D. – Lanžhot, Tasovice – HUMPOLEC, Hodonín – STARÁ ŘÍŠE (vše 16.00).