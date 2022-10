Už jen tři kola zbývají do konce první poloviny letošního ročníku moravskoslezské divize D. V sobotu a v neděli je na programu kompletní 11. kolo.

Největší pozornost bude přitahovat sobotní derby mezi fotbalisty Havlíčkova Brodu a Ždírce nad Doubravou. Domácí celek, předposlední tým tabulky, potřebuje body jako sůl. „Pomalu se nám vrací zranění hráči, takže naše sestava by se měla blížit optimálu,“ přiznal kouč Havlíčkova Brodu Jindřich Adamec.

Ten by si přál, aby jeho ovečky přetavily kvalitní práci v tréninku také do zápasu. „Kluci v tréninku vypadají dobře, jenže v zápase pak vyrobíme hrubé individuální chyby, které nás srazí,“ postýskl si.

Ačkoliv mají hráči Ždírce v tabulce o devět bodů více, podle slov kormidelníka Slovanu derby favorita nemá. „Divize je extrémně vyrovnaná. Není tu nikdo, kdo by ostatní týmy válcoval. Pro nás je souboj se Ždírcem utkáním, v němž bychom se chtěli chytit,“ neskrýval Adamec.

S jeho slovy souhlasil rovněž trenér Ždírce. „Tenhle zápas favorita nemá. Nečekám ani, že to bude pro oko diváka nějaká extra podívaná, spíše to bude boj,“ naznačil Michal Votava.

Zatímco loni se jeho celek pohyboval u dna tabulky a Brod v jeho klidném středu, letos se role otočily. „Pro nás je to samozřejmě příjemné, ale nečekám, že by to mělo něco znamenat,“ zdůraznil.

Podle jeho slov bude důležitá první branka duelu. „Kdo ji vstřelí, bude ve velké výhodě, protože moc gólů asi nepadne. My nechceme nijak bláznit, protože i remízový bod by byl zvenku plusem,“ nastínil Votava.

MS DIVIZE D - 11. KOLO

SOBOTA: Břeclav – Tasovice, Bohunice – STARÁ ŘÍŠE (oba 10.15), BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – Start Brno, HUMPOLEC – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, HAVLÍČKŮV BROD – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (vše 14.30).

NEDĚLE: JIHLAVA B – VELKÁ BÍTEŠ (10.15), Lanžhot – Speřice (15.00).