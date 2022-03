V podstatě už jen posledních pár desítek hodin zbývá do zahájení jarní části letošního ročníku moravskoslezské divize D. A některým trenérům klubů z Vysočiny to musí, vzhledem ke stavu jejich kádrů, přidělávat vrásky na čele.

Typickým příkladem jsou fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. Ti minimálně pro úvodní jarní kola přišli o dva hráče na klíčových postech. „Motor středové řady Luboš Zbytovský byl na operaci s kolenem. Naštěstí nešlo o nic vážnějšího, proto doufám, že by mohl být fit na třetí jarní kolo a domácí duel s Humpolcem,“ sdělil kouč Bystřice Oldřich Veselý.

S druhým zraněným hráčem to vypadá hůř. „Stoper Franta Kuldan si obnovil zranění, kvůli kterému stál prakticky celý podzim. Minimálně měsíc ještě určitě nebude k dispozici. Pak se uvidí,“ krčil rameny nad stavem svého tmele zadních řad bystřický lodivod.

Potěšit jej ovšem mohl fakt, že za Kuldana se klubu povedlo na poslední chvíli přivést adekvátní náhradu. Tou je Jakub Pačovský, který dorazil na půlroční hostování z třetiligového Blanska. „Jakub už odehrál nedělní vítěznou generálku proti rezervě Velkého Meziříčí (2:0 – pozn. autora). A ukázal se ve velmi dobrém světle. Je to rychlostní typ stopera, který se nebojí hrát konstruktivně,“ pochvaloval si.

Přesto v jednu chvíli nedělní generálky trenérovi Bystřice lehce zatrnulo. „Útočník Sklenář má ze zápasu nakopnutý kotník, ale nemělo by to být nic vážného,“ oddechl si Veselý.

V mnohem tíživější situaci se na prahu jara nachází bystřický krajský rival, fotbalisté Staré Říše. Jak už Deník čtenáře v předchozích týdnech informoval, kádr celku z Jihlavska opustila pětice hráčů.

Navíc další hráči jsou zranění a do týmu nově přišel pouze záložník Rygl. „Ještě řešíme nějaké možnosti, ale moc se nám toho nepodařilo. Jednáme nyní se dvěma hráči, jeden do obrany, druhý na kraj zálohy,“ prozradil předseda klubu ze Staré Říše Miroslav Nedvěd.

Konkrétnější být nechtěl, protože zkušenosti z letošní zimy, kdy už měl příslib zisku několika posil, jej poučily. „Dokud tu nebudeme mít hráče zaregistrovaného o on tu s námi bude fyzicky trénovat, nevěřím ničemu. Už několikrát se nám stalo, že jsme byli s hráčem domluvení a on nedorazil. Nebo dokonce dorazil, ale pak to stejně nedopadlo,“ mračil se.

Obdobně jako v předešlých případech, ani nyní není problém v rovině domluvy s případnými posilami. „S hráči jsme domluvení, čekáme, zda nám je uvolní klub. Až na jeden případ to letos v zimě nikdy neztroskotalo na jednání s hráčem. Vždy přišlo odmítavé stanovisko od klubů, ačkoliv jsme s nimi už třeba byli předběžně domluvení,“ zdůraznil Nedvěd.