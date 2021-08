Jeho mančaft čeká na první bod v sezoně, on sám na premiérovou branku. Útočník divizních fotbalistů Ždírce nad Doubravou Matěj Vopršal si představoval lepší vstup do letošního ročníku. „Něco podobného jsem snad ještě nezažil,“ přiznal šestadvacetiletý hráč v rozhovoru pro Deník.

Matěji, začátek sezony jste si asi představoval jinak, že?

To rozhodně. Měli jsme nepříjemný los, ale myslím, že ani v jednom utkání jsme herně nepropadli. Hlavně nás mrzí domácí prohra se Starou Říši, tam jsme chtěli získat tři body.

Zažil jste někdy, že byste byl se svým týmem po třech kolech na nule?

Asi ani ne. Při působení ve Žďáře jsme vyhrávali docela dost a také ve Ždírci jsem dosud takovou vlnu nezažil.

Nemůže nepovedený začátek s týmem zamávat?

Myslím si, že ne, hlavy určitě nevěšíme. Jsem přesvědčený, že to na nás nezanechá nějaké hlubší stopy.

Všechny tři porážky přitom byly velice těsné. S béčkem Zbrojovky 2:3, se Starou Říší 1:2 a naposledy ve Žďáře 0:2…

Je to tak. Hned v Brně jsme na bod měli, byť domácí byli lepší. Ale nijak zvlášť nás nepřehrávali. Jak jsem už říkal, domácí prohra se Starou Říší hodně mrzí. Dostali jsme hloupé góly, navíc ještě před půlí jsme šli do deseti. A ve Žďáře rozhodl první gól, který jsme dostali z přímáku deset minut před koncem. Navíc smolně tečovaný naším hráčem ve zdi.

Skoro to vypadá, že se vás zkraje sezony drží smůla?

Okolnosti nyní jdou proti nám. Slova jako smůla či štěstí nerad používám, ale teď to tak opravdu vypadá.

Ani vám to zatím nestřílí, stále čekáte na první branku v sezoně?

Sice jsem teď nastupoval ve středu zálohy, to ale nic nemění na tom, že se ode mě branky očekávají. Proti Říši jsme gól dal, ale pro hraniční ofsajd, což mi potvrdilo i video, jej neuznali. Celkově se ale teď do šancí nedostáváme jako tým. Doufám, že se to co nejdříve zlomí.

Ideálně hned v neděli při domácím derby s Havlíčkovým Brodem.

Přesně tak. Vzhledem k tomu, že se s kluky z Brodu dobře známe, bude to hodně vyhecované utkání. Oni mají mladý tým, hlavně jejich útočníkům se nyní docela daří. My už ovšem musíme zabrat, proto nic jiného než tři body nebereme.

Jsou pro vás zápasy proti Havlíčkovu Brodu, vzhledem k předchozímu působení zde, o něco pikantnější?

Určitě ano. Zápasy proti Brodu, ale i Žďáru, jsou pro mě speciální. Na Brod se mi v poslední době dařilo, rád bych se v neděli prosadil.