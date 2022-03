A svá slova dále rozvedl. „Na vršku tabulky jsou celky z jižní Moravy, od sedmého Havlíčkova Brodu pak následují mužstva z našeho kraje. Rozhodně jsem přesvědčený, že to určitě je v silách našeho týmu,“ neskrýval.

Za důležitý považuje úvod jarní části. „Začátek ukáže, jak na tom skutečně jsme. Start Brno i Tasovice jsou hodně nepříjemní protivníci, budeme je chtít potrápit. Jihomoravské celky bývají zkraje jara rozehranější, vzhledem k jejich poloze jsou už totiž jejich hráči více zvyklí na přírodní trávu,“ všiml si.

V předchozích dvou sezonách, ale také na podzim se Veselého svěřencům paradoxně lépe dařilo na stadionech protivníků než v domácím prostředí. „To je trošku nešvar bystřického fotbalu posledních sezon. Na jaře bychom to rozhodně chtěli změnit. Proti posílenému Startu to na úvod nebude jednoduché, ale za dva týdny máme doma Humpolec a tam bychom rozhodně měli naplno bodovat,“ zdůraznil.

Ve prospěch Bystřice navíc hovoří ještě jedna skutečnost. „Celky, které jsou v tabulce pod námi, vesměs přivítáme v domácím prostředí. To nám samozřejmě dopředu nic nezaručuje, ale měli bychom toho využít.“

Od soutěže Veselý neočekává oproti první polovině sezony nějaké výraznější změny. „O postup by si to měla rozdat juniorka Zbrojovky s Hodonínem. Na vysoké úrovni rozhodně bude rovněž zatím třetí Lanžhot. Počítám, že se utrhne také Start Brno a ten zbytek si to rozdá o umístění na dalších příčkách,“ předpokládal.

Velkým pozitivem jsou také návraty dlouhodobě zraněných hráčů. „Zdravý už je stoper Kuldan, což je klíčová osobnost obrany. Fit už je také Padrtka, jediným odchodem je Adamec, který zamířil do Blanska,“ předestřel.

O své místo v základní sestavě si navrch říkají někteří mladíčci. „Téměř jistě si o základ říká Štěpán Buršík. Do užšího kádru pak počítám také s Kamilem Vařejkou. Ten už ve svých sedmnácti letech přebírá vůdčí roli ve středu zálohy,“ potěšilo Veselého.