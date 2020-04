Pouze jedinou remízu, jinak dvanáct výher na kontě měli po podzimu fotbalisté jihlavského „béčka“. Tím pádem divizní skupině D jasně vládli. Jenže z jarních bojů sešlo a juniorka FC Vysočina si o první místo nezahraje. „Určitě nás to mrzí, protože jsem měli dobře našlápnuto. Tu půlsezonu jsme odehráli dobře, za což bych chtěl klukům ještě jednou poděkovat. Ale nedá se nic dělat. Dohrání sezony by bylo složité a my se musíme povídat na stav, který tu je,“ chápe trenér Jihlavy B Michal Kadlec rozhodnutí Fotbalové asociace, která „odpískala“ odvetnou část a výsledky ročníku 2019/2020 nebude vyhodnocovat.

Jihlavští fotbalisté si ale ani teď neoddychnou, i když tréninkové dávky nebudou rozhodně v takovém rozsahu, jako by se připravovali pod dohledem kouče. „Od začátku, kdy jsme na hřiště nemohli, tak dostali individuální plány. Musí se udržovat sami, protože ta pauza, co nastala, je dlouhá a nesmí z toho úplně vypadnout,“ potvrzuje kouč. „Střídáme to. Mají tam vytrvalost, ale jsou tam i rychlostní úseky. Mají i programy na posilování, a doplňkově i strečing a regenerace, ale je to hlavně o tom, jaké kdo má možnosti,“ doplňuje Kadlec.

Podle něj nyní nemá cenu vymýšlet model letní přípravy. „Všechno se bude odvíjet od rozhodnutí a nařízení vlády, která teprve budou. Jestli povolí vstupy na hřiště a hrací plochy. Až pak se tomu budeme přizpůsobovat a něco připravovat,“ říká kouč podzimních divizních vítězů.

A jak se on sám momentálně zabavuje? „Samozřejmě se více věnuji rodině, je na to mnohem víc času, chodíme na procházky,“ reaguje Michal Kadlec, který má dva syny. „Chodíme bokem do lesa, kde se snažíme něco pro sebe udělat, zaběhat si. A i v domácím prostředí si zacvičíme, i když míč chybí,“ dodává.