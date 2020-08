Polenští fotbalisté jeli ke krajskému derby do Velké Bíteše s dvěma porážkami. V prvním kole padli v Havlíčkově Brodě, týden nato doma se Starou Říší.

A třetí duel s regionálním soupeřem už porážkou skončit neměl. A neskončil! „Jsme moc rádi, že jsme po špatném úvodu získali první bod do tabulky. S tímhle jasným úkolem jsme do Velké Bíteše jeli,“ nastínil asistent trenéra Slavoje Patrik Trombelli.

Jeho tým, ač měl v plánu také neinkasovat, musel ovšem jednobrankovou ztrátu dohánět. V první půlce inkasoval po rohovém kopu. „Utkání bylo hlavně boj. Míč byl převážně, díky výškové převaze domácích, hlavně ve vzduchu. Síla Bíteše byla ve standardních situacích, a to hlavně v prvním poločase, kdy měla osm rohových kopů. Ty jsme uskákali, ale z toho jednoho jsme z prodlouženého balonu neměli obsazeného chlapa a dostali jsme gól,“ popisuje Trombelli. „Oni už před tím gólovým rohem měli dvě slibné šance,“ uznal jeden z trenérů Polné, že domácí se dostali do vedení zaslouženě.

Po změně stran ale hosté začali zlobit také. „My jsme trochu ožili, protože domácí na čtvrthodinku polevili. A díky krásnému přímáku jsme vyrovnali,“ poukazuje na bezchybnou střelu Šerého.

A ve zbytku utkání už rozhodující gól nepadl. „V závěrečných deseti minutách jsme prakticky všichni stáli na střídačce, byli nervózní, jestli ten bod uhájíme. Domácí nás nákopy a standardkami dostali pod tlak, ale naštěstí jsme to všechno uskákali, nebo to skončilo na šestnáctce,“ oddychl si Trombelli.

Bod ho potěšil, ale herně to nebylo z obou stran povedené utkání. „Po fotbalové stránce to nebylo hezké. Málo přihrávek, málo kombinace. Zápřah to byl hlavně pro naše obránce, kteří museli podstoupit hodně těžkých soubojů. Ale důležité bylo, že jsme to odehráli bez zbytečných individuálních chyb,“ dodává asistent trenéra.