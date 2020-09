Že si hosté, kteří vedou divizní tabulku skupiny D, odvezou z Polné tři body, se čekalo. Ale taková dominance a výsledek 9:0 ve prospěch favorita byl překvapením. „My deset minut držíme krok, ale pak uděláme chybu, a všechno se rozhodí. Jedna chyba přijít může, ale pak se musíte semknout. Jenže my děláme pořád ty stejné chyby,“ kroutí hlavou Ján Kubík.

V jednadvacáté minutě už to bylo o čtyři góly, a tím pádem zcela jasno, kdo zvítězí. Hodonín přidal do přestávky ještě jednu branku, a v té druhé další čtyři. „V ní jsme to trochu zlepšili, ale zase jsme dělali individuální chyby. Ale je pravda, že tenhle soupeř byl někde jinde a pro kluky je takový zápas obrovskou školou,“ uznal sílu lídra soutěže.

Rozdíl v kvalitě by pochopil. Co ale nechápe je přístup, který rozhodně není zcela podle jeho představ. „Já stále nevím, jestli si ti hráči dokáží uvědomit, o co se hraje. Mě se zdá, že oni si jen přijdou zahrát fotbal. Ale to, že hrají třeba o město, o klub, o čest… To mi tam obrovsky chybí,“ říká Kubík.

Bez odezvy proto výprask nezůstane, i když hlavy za to padat nebudou. „I takové výsledky jsou. Barcelona dostala také osm gólů, a to je jiný level. My si ovšem určitě vysvětlíme,“ plánuje trenér Slavoje, který doufá, že se tým ze země zvedne. „Vím, že to bude těžké, je to hodně o hlavách. Ale ještě je sedm kol, hraje se o jednadvacet bodů a já doufám, že se o ně popereme, dodává trenér.