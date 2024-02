Beze změn půjde do jarních záchranářských bojů poslední celek podzimní tabulky divize D. „Pokud jde o posily, nic z toho, co jsme měli vytipovaného, se neuskutečnilo. Nikdo nás ani neopustil, takže do jara jdeme ve stejném složení jako na podzim,“ potvrdil kormidelník fotbalistů Staré Říše Lukáš Staněk.

Početně by to problém být neměl. „Máme k dispozici osmnáct hráčů, to je slušné číslo. Dva tři kluci ale přece jen nedosahují kvalit elitní patnáctky, pokud by přišla zranění či pracovní důvody, mohl by z toho být problém,“ uvědomoval si.

Celek z Jihlavska měl v posledních dvou týdnech za soupeře v přípravě celky Znojma. Staršímu dorostu podlehl těsně 2:3, třetiligovému áčku pak 0:4. „Střet s dorostem se nám nevydařil, tam jsem spokojený být nemohl. Proti třetiligovému soupeři už to bylo lepší, ale hráli jsme na menším hřišti, kde se rozdíl v rychlosti smazával, z toho jsme byli trošku zklamaní. V první půli jsme celkem drželi krok, po prostřídání se po pauze přece jen projevil širší a kvalitnější kádr Znojma,“ komentoval Staněk.

Dvakrát za sebou střelecky naprázdno vyšli fotbalisté Havlíčkova Brodu. Prohra 0:3 s třetiligovými Živanicemi ale neodpovídala průběhu hry. „Při pohledu na výsledek to bude znít divně, ale my jsme si vytvořili více šancí než soupeř. Rozhodla efektivita,“ přiznal trenér Slovanu Martin Slavík.

Herně však jeho ovečky kvalitní protivník řádně prověřil. „Právě proto jsem Živanice na tento termín chtěl. Dobře jsem věděl, že narazíme na kvalitu, kterou v divizi nepotkáme. To se potvrdilo, takový zápas vydá za tři tréninky,“ lebedil si.

Úplně nespokojený nebyl ani ze sobotní prohry 0:1 proti staršímu dorostu Jihlavy. „Bylo vidět, že jsou oba týmy v jiné fázi přípravy, pro soupeře šlo o generálku před startem první ligy. Rád hraji v přípravě proti extraligovým dorostům, myslím, že jim i nám to pokaždé přinese určité poznatky,“ pousmál se Slavík.