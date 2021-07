V souboji dvou divizních celků, kterým se ovšem v minulém ročníku čtvrté nejvyšší soutěže příliš nevedlo, byl domácí Humpolec favoritem. Hostující polenský Slavoj totiž v nedělním utkání předkola letošního ročníku MOL cupu postrádal hned pět hráčů základní sestavy.

Nijak jej to však nedeprimovalo. „V této době a na této úrovni, v období letních dovolených, to holt k fotbalu patří. Už před zápasem tak pět hráčů odcestovalo na dovolenou,“ popisoval asistent trenéra Polné Patrik Trombelli.

Ten se musel pro pohárový duel posunout do role hlavního kouče, protože jeho „nadřízený“ Ján Kubík odcestoval na rodné Slovensko. „Sestavu jsme skládali v průběhu minulého týdne a ještě v sobotu jsem ji dolaďoval za pomoci hráčů z béčka a dvou dorostenců,“ usmíval se Trombelli.

Ambice jeho celku se však i přes zmíněné lapálie neměnily. „V pátek jsme si na předzápasovém tréninku jasně řekli, že budeme chtít zabojovat o postup do prvního kola. I když jsme věděli, že budeme mít k dispozici jen jedenáct či dvanáct hráčů, nehodlali jsme na tento cíl rezignovat,“ přiznal.

Nutno říci, že úvod krajského derby Polné vyšel. „Podle mého patřilo prvních dvacet minut nám. Přitom jsem měl z úvodu zápasu trošku strach. Čekal jsem, že Humpolec bude chtít brzy rozhodnout a tudíž na nás vlétne. To se ale nenaplnilo, naopak jsme to byli my, kdo měl dvě nebo tři takové, jak já říkám, mikrošance,“ komentoval.

Postupem času se ale domácí hráči dostali do tempa. „Zhruba v polovině úvodního dějství se hra překlopila na domácí stranu. První varování nám ještě prošlo, ale po půlhodině hry šli po centru zleva a následné přesné hlavičce hráči Humpolce do vedení,“ sdělil kouč Polné.

Ten udělal o poločasové přestávky jednu změnu v sestavě. „Byla ze zdravotních důvodů. Jinak jsme ale chtěli pokračovali v nastavené hře. Tedy držet prostory a hrát blízko u sebe. Hráčům jsme pořád opakoval, že v tom úmorném vedru se může rozhodnout klidně až na konci zápasu,“ zmínil.

A brzy po změně stran bylo vyrovnáno. „Po pěkné kombinaci Peciny se Skryjou druhý jmenovaný střelou z levé strany vyrovnal. Další průběh hry už byl vyrovnaný. My jsme asi byli více na míči, jenže Humpolec, který má v mančaftu vysoké a urostlé hráče, neustále hrozil ze standardních situací,“ všiml se.

V následujícím půlhodinovém prodloužení už další branka nepadla, o vítězi a postupujícím do prvního kola MOL cupu tak musel rozhodnout až penaltový rozstřel. „Přiznám se, že jsem měl vytipované a zakroužkované kluky, které jsem chtěl na penaltový rozstřel poslat. A vlastně skoro všichni se mi také sami přihlásili. Jen si sami určili pořadí, v jakém do rozstřelu šli,“ potěšilo jej.

Ačkoliv si fotbalisté Humpolce vyzkoušeli penaltový rozstřel o týden dříve na Perleťovém poháru, v neděli v něm doma Polné podlehli 2:3. „Dá se říci, že rozhodl gólman Patrik Čermák. Vedle toho, že domácím dvě penalty zneškodnil, totiž pokutový kop také sám proměnil,“ ocenil výkone svého brankáře.

V první kole se tak Slavoj Polná může těšit na atraktivního soupeře. Do města vyhlášené mrkvancové pouti v srpnu dorazí druholigová FC Vysočina Jihlava. „Za mě to je v poháru odměna pro kluky, kteří u fotbalu i po té covidové době zůstali. Stejně tak i pro kluky, kteří v Polné dál pokračují,“ pochvaloval si Patrik Trombelli.

A dodal ještě jeden faktor, zvyšující atraktivitu souboje. „Pro mě, ale i velkou spoustu hráčů, kteří prošli mládeží Jihlavy, je to prestižní duel. Těšíme se, že si budeme moci poměřit své síly s hráči profesionálního klubu.“