Tím bude bezesporu sobotní zápas v Brně. Fotbalisté Startu, lídr tabulky, přivítají od 15.00 Žďár nad Sázavou. Ten ztrácí na lídra čtyři body, a druhý není jen vinou o branku horšího skóre oproti Bohunicím.

O motivaci mají hráči Žďáru postaráno. „Start je největší favorit a jednoznačný aspirant postupu do třetí ligy. My bychom mu to rádi zkomplikovali, na což budeme mít v sobotu ideální příležitost,“ potvrdil kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Jeho celek trápí drobné zdravotní komplikace, přesto si to chce s lídrem tabulky rozdat s otevřeným hledím. „Doufám, že budeme kompletní. Chceme hrát aktivně, nehodláme jen bránit. Máme svůj styl, který na podzim fungoval, na tom nehodláme nic měnit,“ připomněl.

Start divize: Fotbalisté Žďáru by rádi potrápili favorita, ve Ždírci mají obavy

Na podzim navíc Žďár dokázal Start zdolat těsně 1:0. „Přes zimu však svůj již tak kvalitní tým ještě posílili. Podzimní zápas nám ovšem ukázal, že se dá hrát s každým,“ zdůraznil Pohanka.

Druhý sobotní duel 14. kola, se začátkem rovněž od 15.00, se odehraje v Bystřici nad Pernštejnem. Domácí SK přivítá nováčka ze Speřic. Vzhledem k postavení obou celků v tabulce se jedná o důležitý zápas.

Klub ze Žďárska do něj půjde i se záložníkem Chloupkem v sestavě. „Na poslední chvíli jsme se s Blanskem dohodli. Naopak záložník Šmerda se pro jaro vrátil do Bohunic. Kvůli karetnímu trestu nám ale bude chybět nejlepší střelec Prášil, to je velká ztráta,“ postýskl si trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Nahradit absenci klíčové osobnosti týmu hodlá týmovým pojetím. „Věřím, že trefíme sestavu a zápas zvládneme. Na těžkém terénu očekávám spíše boj,“ předestřel.

Velké komplikace. Fotbalisté Nové Vsi počítají zrušené zápasy i řadu zraněných

Nic jiného než výhru však nebere. „V naší situaci nám nezbývá nic jiného, než naplno bodovat. Doufám, že jsme dobře připravení,“ dodal Veselý.

Také Speřicím bude chybět opora základní sestavy. „Dominik Vlček je naším stěžejním hráčem, bude nesmírně těžké jej nahradit,“ neskrýval lodivod TJ Dálnice Jiří Holenda.

Jeho ovečky ovšem na podzim venku nezískaly ani bod. „Trošku se nabízí, že by bylo záhodno to právě teď změnit. Je to pro nás důležitý zápas, v němž bych bral jakýkoliv bodový zisk. Na přírodní trávě jsme toho ale moc neodtrénovali, proto moc nevím, co od zápasu očekávat,“ přiznal Holenda.

MS DIVIZE D - 14. KOLO

SOBOTA: Start Brno – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – SPEŘICE (oba 15.00).

NEDĚLE: HAVLÍČKŮV BROD – Břeclav (UT), JIHLAVA B – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (UT, oba 10.15), HUMPOLEC – Tasovice, Lanžhot – Bohunice, STARÁ ŘÍŠE – VELKÁ BÍTEŠ (vše 15.00).