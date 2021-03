Na tuhle sezonu určitě nebude vzpomínat v dobrém. Na podzim, když se hrálo, trápilo středního záložníka fotbalistů Bystřice Luboše Zbytovského nepříjemné zranění. Nyní, když už je v pořádku, se pro změnu hrát nemůže. „Mrzí mě to, protože teď už bych byl v jiné formě než na podzim,“ řekl v rozhovoru pro Deník hráč se zkušenostmi z třetí ligy v dresu Nového Města na Moravě.

Luboši, co vás tedy na podzim zdravotně limitovalo?

Měl jsem utržený meniskus. Na konci září jsem proto šel na operaci, ale ještě jsem stihl odehrát poslední podzimní zápas v Břeclavi.

Necelé tři týdny po zákroku, to asi nebylo nic příjemného?

Koleno mě nebolelo, ale pocity to nebyly nic moc. Bylo nás málo, proto jsem do utkání šel. Chybějící fyzička se ale projevila, zhruba od padesáté minuty jsem byl na hřišti doslova mrtvý.

Jak jste na tom nyní?

Teď už jsem připravený, zdraví mi slouží. Je to k vzteku, protože to, že jsem fit, je mi úplně k ničemu.

Volný čas tedy věnujete převážně tréninku?

Většinou jsem doma, trávím čas s rodinou, navíc okolo baráku je pořád nějaká práce. S mojí malou dcerkou jsme chodili bruslit, občas jsme také vyrazili na boby.

Co vy a zimní sporty?

Byl jsem bruslit, běžky jsem také vytáhl, ale především jsem chodil běhat. Posilovna nebo cvičení, to mi moc neříká. Připravoval jsem se na začátek sezony, což ale padlo, proto jsem ubral. (směje se)

Rozdal vám trenér Veselý nějaké úkoly?

Olda říkal, aby se každý individuálně udržoval. Někteří kluci si doma zařídili posilovny, naše výsledky posíláme Oldovi, který si je pravidelně zaznamenává.

Bude to k něčemu dobré, resp. věříte, že se na jaře bude hrát?

Podle mě se do konce června dohrají podzimní kola, kvůli postupům a sestupům, a sezona se ukončí. Mně osobně by ale nevadilo hrát až do konce července, dát jen týden pauzu a zahájit nový ročník.

Vzhledem k vašemu postavení v tabulce ještě budete muset bodovat pro jistotu záchrany.

Na podzim jsme totiž měli velké zdravotní problémy, sestava byla hodně rozháraná, herně jsme na tom nebyli nejlépe. Víme, že minimálně jednou bychom z těch případných tří duelů museli vyhrát.

Takovou marodku jste prý v Bystřici dosud nezažili?

To tedy rozhodně ne. Neustále nám chybělo čtyři nebo pět hráčů. Přitom dříve jsme sezonu odehráli klidně jen ve dvanácti lidech. Teď už bychom snad měli být všichni v pořádku, což je pro naše výsledky naprosto klíčové.