Od ledna 2019 vedl stabilního účastníka čtvrté nejvyšší soutěže trojnásobný český reprezentant. „Po pěti letech se obě strany dohodly na ukončení spolupráce. Marek odvedl v klubu velký kus práce, za které mu patří poděkování. Zároveň mu klub také přeje mnoho úspěchů v jeho budoucí trenérské kariéře,“ sdělil pro Deník předseda FC PBS Velká Bíteš Jiří Jelínek.

A ihned sdělil také důvody. „Myslím, že bylo z obou stran cítit, že to po těch pěti letech chce nějakou změnu. Rozcházíme se v dobrém, žádný problém mezi námi nebyl, ale vyhodnotili jsme to tak, že se oba vydáme novou cestou,“ nastínil.

Marek Zúbek vykonával ve Velké Bíteši nejen funkci kouče divizního áčka, ale také šéftrenéra mládeže. Kdo jej nahradí v této funkci? „Zatím, než někoho najdeme, si zaštítění mládeže vezmu na starosti já, společně s jedním kolegou z klubového výboru. Máme v plánu rozhodit zodpovědnost na více lidí,“ komentoval Jelínek.

Nalezení nástupce Marka Zúbka netrvalo vedení fotbalového klubu ve Velké Bíteši příliš dlouho. „Novým trenérem divizního áčka se stal Miroslav Steinhauser. Ten naposledy vedl Dukovany, ale předtím dlouhá léta vedl divizní Tasovice,“ prozradil.

Rodák z Tišnova, který letos oslaví šedesátiny a má za sebou i hráčskou ligovou zkušenost ze Zbrojovky Brno, byl první volbou. „Měli jsme ho vytipovaného, proto byl také prvním osloveným. Věřím, že pan Steinhauser bude i u nás úspěšný,“ věřil šéf FC PBS.

S novým kormidelníkem počítají v Bíteši na delší časový horizont. „Určitě to pro nás není nějaké dočasné řešení na zbytek této sezony. Věřím, že naše vzájemná spolupráce bude dobře klapat a obě strany s ní budou spokojené,“ naznačil.

Čím zkušený kouč vedení klubu svého nového působiště zaujal? „Oslovila nás jeho práce v Tasovicích. Miroslav Steinhauser má podobný pohled jako my na to, jak by se měl dělat fotbal na menších městech, pokud jde o ten výkonnostní,“ ocenil Jelínek.

Předsezónní cíle se ani přes změnu na trenérském můstku pro druhou polovinu sezony nemění. „Po podzimu jsme osmí, rádi bychom se ale posunuli v tabulce výš. Byl bych rád, pokud bychom se o pátou příčku, což byl náš cíl, ještě poprali. Primárně ale chceme zlepšit ofenzivní hru a výsledky v domácím prostředí. Vyhrát doma jen jednou za půl sezony je prostě málo,“ neskrýval.

Stejně jako trenér Zúbek skončil ve Velké Bíteši také sportovní manažer Pavel Procházka. „U něj jsme měli zájem na pokračování spolupráce, ale pan Procházka chce jako trenér pomoci „své“ Bystřici, proto se naše cesty rozešly. I jemu bych chtěl za práci pro klub poděkovat,“ řekl Jelínek.

Rozhovor s novým trenérem fotbalistů Velké Bíteše přinese Deník v nejbližší době.