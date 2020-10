Místo soboty se bude hrát divizní derby mezi Starou Říší a Velkou Bíteší až v neděli v Jihlavě. Nic to ale nemění na tom, že ku překvapení půjdou do utkání v roli favorita hosté, kteří divizi vládnou. Trenér lídra soutěže Zúbek ale soupeře nepodceňuje.

Poslední měření sil vyhrála Stará Říše. Velkou Bíteš porazila před rokem 1:0. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ve Staré Říši doufají v lepší zítřky. Nový ročník totiž začali bídně. Do derby půjdou z předposlední příčky a jen se čtyřmi body na kontě. „My už potřebujeme lepší výsledek, hlavně pro sebevědomí. Mančaft se sesune, když dostaneme gól, jdeme hned do kolen. Proto nesmíme inkasovat jako první. Musíme odehrát zápas co nejdéle s nulou a znepříjemnit soupeři jeho hru,“ tvrdí trenér Luděk Kovačík.