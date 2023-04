V Opavě zajistil na poslední chvíli bod za remízu 1:1. V pátečním střetnutí s Líšní se ale Miroslavu Turečkovi, ani nikomu z jeho spoluhráčů, podobný kousek last minute zopakovat nepodařilo. FC Vysočina tak musel spolknout těsnou porážku 0:1.

Středopolař FC Vysočina Miroslav Tureček (ve žlutém s číslem 12) během utkání proti SK Líšeň. | Foto: Deník/Karel Líbal

Utkání FC Vysočina proti SK Líšeň provázelo v pátek hodně nepříjemné počasí. Nepříjemný byl i konečný výsledek střetnutí, v němž Jihlavané poprvé letos prohráli. „Takové anglické počasí mám rád,“ usmál se trpce po zápase jihlavský středopolař Miroslav Tureček. „Utkání jsme bohužel nezvládli.“

Trenér Ondřej Smetana byl okolnostmi donucen vyslat na trávník hodně mladou jedenáctku. Věkový průměr byl jen jedenadvacet let.

Na hřišti chybělo především nejzkušenější trio Matúš Lacko, Lukáš Zoubele a Jakub Selnar. „Zkušenost na straně Líšně byla trošku cítit,“ připustil zlínský odchovanec. „My jsme špatně do utkání vstoupili, prvních dvacet minut byli aktivnější hosté. Potom jsme se zlepšili. Ale jako v každém zápase s Líšní jsme dostali gól z nastoupeného rohu. Potom jsme si nevytvořili dostatek šancí, abychom mohli výsledek otočit.“

Jednu část zápasového plánu přitom jihlavští hráči splnili. „Chtěli jsme odehrát první poločas s nulou dozadu a ve druhé části potom zápas překlopit na naší stranu,“ prozradil čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Ve druhém poločase se ale druhý cíl splnit nepodařilo. Líšeň udeřila a těsné vedení udržela až do závěrečného hvizdu sudího. A Vysočinu navíc nečeká v dalších dvou kolech znovu nic jednoduchého.

Anglický týden Jihlavy

středa 19. 4. 17.00

Varnsdorf - FCV

neděle 24. 4. 17.00

FCV - Dukla Praha

Nejprve ve středu střetnutí na půdě Varnsdorfu, kde se Vysočině tradičně nedaří. V neděli přitom přijede do Jihlavy pražská Dukla. „Já jsem za to rád. Myslím, že mohu mluvit za každého, že když se tolik netrénuje a je víc zápasů, máme to raději. Takže se těšíme a doufám, že se štěstí přikloní na naši stranu a tentokráte již vyhrajeme,“ je optimistický Tureček.

Ten se navíc těší na návrat minimálně Selnara a Lacka do sestavy. „Myslím, že nám mohou hodně pomoci,“ uzavřel Miroslav Tureček.

Pozápasové hodnocení Miroslava Turečka:

Zdroj: Deník/Karel Líbal