Fotbalisté FC Vysočina se po čtvrtém kole Chance Národní ligy dál trápí na dně tabulky. Náladu jim moc nezvedl ani nedělní duel proti Táborsku. Alespoň remízu 1:1 vystřelil Selnar.

Trenér Oulehla už mohl nasadit letní posilu Čermáka, jenž návdavkem dostal kapitánskou pásku. Na pravém kraji obrany nastoupil místo Hoška Chytrý a vlevo distancovaného Labarana nahradil Farka. V útoku pak od začátku dostal šanci Křivánek. To šéf lavičky Táborska Nádvorník udělal v sestavě oproti středě rovněž čtyři změny.

Větší chuť do ofenzivy měl od první hvizdu domácí tým a brzy si vytvořil i dvě gólové šance. Po autu do šestnáctky trefil v 9. minutě Čermák tyč a o tři minuty později osamocený Chytrý hlavičkoval vedle.

Nebezpečné průniky Jihočechů do velkého vápna defenziva Vysočiny s námahou pokryla a znovu se připomněla v ofenzivě. Šancl pálil ve 22. minutě těsně nad a Selnarovi ke zpracování Chytrého pasu chyběl kousek.

Ve 33. minutě po pěkné přihrávce Kateřiňáka pálil nad Djordić. Táborsko vyrovnalo hru a tlačilo se více do ofenzivy. Větší aktivitu si hosté přenesli i do druhé půle. V 52. minutě byli blízko k vedení, když po akrobatickém zakončení trefil Šašinka břevno a Nečas trestuhodně pálil z dorážky nad.

Jihlava jen s obtížemi zachytávala rychlé brejky, a tak se Táborsko dočkalo vedoucí branky v 57. minutě, když se po uvolnění od Nečase trefil křížnou střelou Varačka.

Podobně se ale o čtyři minuty později prosadila Vysočina a autorem branky byl pohotový Selnar – 1:1. Vyrovnání Vysočinu nabudilo a zejména díky standardním situacím přikovala Jihočechy k vlastní šestnáctce. „Měli jsme možnosti, cítil jsem, že gól visí ve vzduchu, ale vstřelit ho se nám nepodařilo,“ smutnil Oulehla.

Táborsko si mohlo také pomoci standardkou, ale po pěkném centru Kateřiňáka hlavičkoval Djordić jen do brankáře Soukupa. Když pak z další hlavičky Koného putoval míč mimo, skončilo utkání zaslouženou remízou.

Ta trenéra Oulehlu moc nepotěšila. „V tabulce máme jen dva body, to je málo. Chtěli jsme vyhrát, ale soupeř se dostal do vedení a my jsme rádi, že jsme aspoň vyrovnali. V desáté minutě mohlo být rozhodnuto, bohužel jsme nebyli produktivní,“ zhodnotil zápas.

FC VYSOČINA JIHLAVA – FC TÁBORSKO 1:1

Góly: 61. Selnar – 57. Varačka. Rozhodčí: Starý – Nový, Malimánek. ŽK: 29. Franěk – 36. Foltyn, 80. Varačka, 90. Djordić. Diváci: 540. Poločas: 0:0. FC Vysočina Jihlava: Soukup – Chytrý, Štětka, Boussou, Farka – Lacko (78. Sadiq), Čermák – Franěk (68. Záhradník), Šancl, Selnar – Křivánek. FC Táborsko: Pastornický – Varačka, Foltyn, Novák, Heppner (78. Plachý) – Bláha, Skopec (24. Kone) – Nečas (78. Kubovský), Kateřiňák, Djordić – Šašinka (65. Mach).