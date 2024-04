Dostává se do formy. Pouze osm zápasů má v této sezóně na svém kontě středopolař FC Vysočina Fares Shudeiwa. Na vině je vleklé zranění. V zimě však již slovenský mládežnický reprezentant naplno trénoval a na jaře je součástí jihlavské základní sestavy. Z čeho ale nemá radost jsou aktuální výsledky týmu, který už pět zápasů čeká na vítězství.

Jedinou branku jihlavské Vysočiny vstřelil v duelu s Duklou Praha Fares Shudeiwa (ve žlutém s č. 25). | Foto: Deník/Karel Líbal

Naposledy prohráli Jihlavané s lídrem soutěže Duklou Praha 1:2. Jedinou branku domácích vstřelil právě Fares Shudeiwa. „Dukla měla asi více šancí, ale myslím si, že ani náš výkon nebyl špatný. Je to pro mě i celý tým hodně hořké,“ netajil po utkání jedenadvacetiletý odchovanec FŠ Třebíč.

Hodnocení duelu s Duklou Praha Faresem Shudeiwou si poslechněte v našem videu:

Na svůj návrat na trávník se Shudeiwa těšil. „Po delším zranění se cítím dobře. Konečně se do toho dostávám, jsem na tom dobře i kondičně a doufám, že to konečně přetavíme i do lepších týmových výsledků,“ zůstává optimistický.

Nejbližší příležitost k první jarní výhře bude mít Vysočina v sobotu, v 10.15 hodin nastoupí na trávník v Chrudimi.