„Rozhodli jsme se pro tento krok a opravdu to nebylo jednoduché. Každý vidí, s jakou krizí se potýkáme a není to pouze o letošní sezoně. Za celý kalendářní rok 2024 se nám podařilo zvítězit pouze dvakrát z 22 zápasů. David Oulehla zaslouží poděkování za práci, kterou v klubu rok a půl odváděl,“ vyjádřil se k odvolání hlavního trenéra Lukáš Vaculík.

V letním přestupovém období se tým radikálně proměnil, své ovoce to však stále nepřináší. „Po špatných výkonech na jaře jsme v létě dospěli k závěru, že je potřeba adekvátně obměnit tým po všech stránkách. I přes pár nadějných výkonů se nedostavil efekt, který by nám zařídil pozitivní výsledky a potřebné body do tabulky. Musíme začít postupně od začátku a udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní a dali týmu nový impuls. Věříme, že jsme schopni lepších výsledků a začneme postupně sbírat body.“

Vysočina má před sebou utkání na domácí půdě proti Viktorii Žižkov, které je na programu v pátek 30. srpna. Nového kouče v utkání nejspíše diváci ale neuvidí. „Trenéra potřebujeme najít co nejdříve to půjde. Pár adeptů na tuto pozici máme, takže začneme bezprostředně jednat. Utkání proti Žižkovu ale není moc reálné, určitě nechceme tyto věci zbytečně uspěchat. Po pátečním duelu bude následovat dvoutýdenní reprezentační přestávka, kde věříme, že se nám pozice hlavního kouče povede obsadit. Zbytek stávajícího realizačního týmu bude novému trenérovi k dispozici. Tam se nejspíše ke změnám neuchýlíme.“ Dodal na závěr Vaculík.