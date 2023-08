Povzdech srdcaře. „O tomhle napište. Kde jsou diváci? Takový krásný fotbal se hrál,“ povzdechl si při odchodu ze stadionu směrem k reportérovi Deníku František Vaculík. Bývalého majitele klubu viditelně mrzela pouze sedmisethlavá návštěva na šlágru pátého kola druhé ligy mezi FC Vysočina a Táborskem (3:0).

Pohled do ochozů jihlavského fotbalového stadionu během utkání pátého kola F:NL mezi FC Vysočina Jihlava a FC Silon Táborsko. Duel dosud neporažených celků navštívilo pouze sedm stovek diváků. | Foto: Deník/Karel Líbal

Jihlavští diváci v posledních letech opravdu místní fotbal míjí. Byť se návštěvy v tomto ročníku, velmi zvolna, zvyšují.

Úvodní střetnutí s Opavou sledovalo 568 příznivců, na béčko Olomouce přišlo 607 fandů, na Táborsko jich podle pořadatelů dorazilo rovných sedm stovek.

V podstatě se tak udržuje trend, který nastal především v době covidové, a ani po jejím zdolání se nezlepšil.

V minulé sezoně přišlo z patnácti domácích utkání hned v sedmi případech méně než pět set diváků. Dvakrát dokonce jen přes tři stovky – Líšeň vidělo 375, Varnsdorf pouze 335 přítomných…

Za minulou sezonu 2022/2023 tak přišlo do ochozů stadionu v Jiráskově ulici necelých devět tisíc fotbalu chtivých (8 951). To dává průměr 597 přihlížejících na utkání. A to ještě uvedená čísla významně pozvedla návštěva z posledního kola. Na důležitý záchranářský souboj s Vlašimí dorazilo osmadvacátého května 1 253 fanoušků.

Mizérii čísel návštěvnosti dokazuje i skutečnost, že více než tisícovka lidí v ten den dorazila do ochozů jihlavského stánku po téměř třech letech. Předtím to bylo naposledy třicátého srpna 2020, kdy duel s Hradcem Králové sledovalo 1 055 příchozích.

To byla ovšem první sezona, do které zasáhl výrazně covid a většinu sezony byly ochozy uzavřené. Částečně se tak dělo i v následující sezoně 2021/2022, kdy také bylo několik utkání pro fanoušky tabu. A ani v ostatních případech lidé neměli na fotbal moc náladu. Šestkrát jich přišlo méně než čtyři stovky, nad sedm set se návštěva nevyšplhala ani jednou. Nejvíce příznivců bylo v té sezoně zvědavo na béčko Sparty – 653 věrných, nejméně tradičně na Varnsdorf – 300 srdcařů.

Diváci, podzim 2019

Vítkovice 893

Dukla 1139

Líšeň 1308

Chrudim 1142

Brno 1693

Sokolov 873

Pardubice 1331

Vlašim 1029

Poslední zlaté období pro pokladníka FC Vysočina tak bylo na podzim roku 2019. Z osmi domácích zápasů jen na dva přišlo zhruba devět set příznivců, při ostatních šesti návštěvách padla tisícovka (viz boxík).

Letošní ambiciózní tým vstoupil do sezóny parádně. V případě dalšího úspěšného výsledku v sobotním utkání na Dukle by mohli Jihlavané do příštího domácího duelu jít z pozice lídra.

Kolik vstupenek se prodá na duel s Chrudimí v pátek 28. srpna?