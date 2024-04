Svůj návrat do sestavy si osmadvacetiletý brankář určitě představoval jinak. „Utkání se nepovedlo výsledkově,“ mrzí Pavla Soukupa. „Pokud jde o mě, bylo to rozdělené na dva poločasy. V tom prvním jsem byl prakticky bez práce. Byli jsme lepší na balónu, více ve hře a nebezpečnější. Soupeř si nevypracoval žádnou šanci.“

Po změně stran však Jihlavané opět zkolabovali. „Druhá půle byla jiná. My jsme se nechali zmáčknout, nedařilo se nám kombinovat, hodně jsme ztráceli. Z toho vyplynuly i šance domácích. Něco jsem dokázal chytit, přesto jsme dvakrát inkasovali. Zase jsme odjížděli bez bodu, což bylo zklamání pro celý tým,“ okomentoval zápas brankář.

Soukup i přes prohru věří, že zahájil svůj delší pobyt mezi tyčemi v dresu Vysočiny. „Doufám, že to tak bude. Na svoji šanci jsem teď čekal dlouho. Po zimní přípravě jsem věřil, že trenéři ukážou na mě. Nestalo se, a musel jsem se s tím srovnat. Nezbylo než pokračovat v poctivé přípravě a na tréninku dokazovat, že bych měl být volbou já. Teď to přišlo a já doufám, že už tam nikoho nepustím,“ potvrdil své odhodlání.

Začátek sezóny se Pavlu Soukupovi vydařil. Takto hodnotil vítězný duel s Opavou:

Není důvod o tom pochybovat. Soukup je ve věku, kdy by měl mít post jedničky pevně obsazen. Jak prožíval dny a měsíce v pozici náhradníka? „Nebudu lhát. Je to náročné. Především na hlavu,“ netají. „Ano, je jen jedno místo v sestavě a každý z nás si myslí, že by mělo být jeho. Když pro to dělá člověk všechno a stejně se pak na něj neukáže, musí se s tím umět vyrovnat. Prostě – makat a čekat.“

Nebo přemýšlet o změně angažmá… „Samozřejmě i takové myšlenky vám probíhají hlavou. I já o tom přemýšlím, ale nemám zatím žádné konečné řešení,“ říká Soukup, který na Vysočinu přišel ze středních Čech.

Je odchovancem Dobrovíze, poté hrál za Kladno. „V mládí jsem měl určité zdravotní problémy. Ve čtrnácti patnácti letech jsem dva roky ani nehrál. Potom jsem se vrátil na Kladno. A jak to tak bývá, přes známého přišla nabídka na zkoušku v Jihlavě. Tady jsem uspěl a šel jsem do jihlavské juniorky,“ ohlíží se do minulosti.

Po pěti letech ale vyměnil Jihlavu za Žižkov. „V té době byla Vysočina ještě v první lize a já tady dělal trojku. Za Honzou Hanušem a Matejem Rakovanem, přes které nebyla moc velká šance chytat. Proto jsem uvítal, když se mi Viktorka ozvala a měl jsem větší šanci chytat tam. Proto jsem to šel zkusit,“ pokračuje Soukup.

Od léta 2022 je znovu v šatně Vysočiny a střídá pozici jedničky a dvojky týmu. Důvody jarního výsledkového propadu nezná. „Rád bych na to odpověděl, ale nevím,“ krčí Soukup rameny. „Někdy to tak prostě je. Jak vidíte, nejsme v tom sami. Start do jara nevyšel prvnímu Vyškovu, nedaří se Brnu. A jakmile do toho jednou spadnete, tak už se to s váma táhne. Věřím, že nám pomůže jeden dobrý výsledek. Nehledě na to, jaká bude hra. Jsem přesvědčen, že se od toho potom dokážeme odrazit. A doufám, že to přijde už teď v pátek.“

Utkání Jihlava – Vlašim je na programu v pátek od osmnácti hodin. Nastoupí do domácí branky znovu Pavel Soukup?