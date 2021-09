Společně s Vysočinou sestoupila do druhé ligy Zbrojovka Brno. Ve vzájemných zápasech vítězily hostující celky.

Po této sezoně Vysočina postoupila do nejvyšší soutěže, kde setrvala šest let. Po sestupu v roce 2018 byla Jihlava nahrazena v nejvyšší soutěži právě Opavou…

Deset let. Po tak dlouhé době se v Jihlavě představí tým SFC Opava. Slezané jsou jedním ze tří týmů, které na jaře opustily nejvyšší soutěž. V zápasech proti exligistům se Vysočině v minulosti dařilo střídavě. Připomeňme si bilanci těchto utkání z nedávného období.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.