Fotbalisté z města pod bájným Blaníkem jsou pro Vysočinu jedním z nejoblíbenějších protivníků v soutěži. V jedenácti dosud odehraných duelech získali jediný bod. V dubnu před dvěma lety jej vybojovali po domácí remíze 1:1.

V dalších deseti zbývajících zápasech se radovala Jihlava. Na podzim ve Vlašimi po výhře 1:0, v loňské sezoně u soupeře vyhrála Vysočina 3:2, v zatím posledním domácím duelu v listopadu 2019 vyhrála 4:1.

Pokračování vítězné série by se svěřencům trenéra Aleše Křečka náramně hodilo. Ne jen kvůli stále ne příliš lichotivému postavení v tabulce, ale především pro vylepšení dosavadní domácí tristní bilanci v soutěži: pouhé dvě výhry z deseti duelů. „Vlašim je ale nevyzpytatelný soupeř,“ varuje před podceněním jihlavský stratég.

A to i navzdory tomu, že Vlašim v posledních třech zápasech získala jen dva body. Varováním ale může být remíza v dohrávaném duelu na hřišti pražské Dukly. „Určitě nás čeká těžký zápas,“ netají Křeček. „Tým je velmi dobře připravený plný zkušených hráčů. Mají dvojici velmi dobrých a nebezpečných útočníků,“ zdůrazňuje kouč.

To by mělo být největším varováním pro jihlavskou defenzivu, která v posledních deseti zápasech udržela jedinkrát čisté konto… „My ale uděláme všechno pro to, abychom doma uspěli,“ zdůrazňuje Křeček.

Utkání Jihlava – Vlašim se hraje v pátek od sedmnácti hodin.