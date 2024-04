Po utkání netajil, že pro něj duel na hřišti Vysočiny byl jiný než obvykle. „Do Jihlavy jsem se těšil, protože už jsem tady dlouho nebyl,“ přiznal Muris Mešanovič.

Kromě příjemných vzpomínek na působení v Jihlavě se těšil i ze zisku třech cenných bodů. „Výsledek je pro nás dobrý, takže i za to jsem moc rád,“ usmíval se.

Muris Mešanovič hovořil o tom, jak se těšil do Jihlavy, jaká má vzpomínky na zdejší účinkování, o ambicích Dukly i současném týmu Vysočiny:

Po odchodu z Jihlavy získal se Slavií Praha mistrovský titul, působil také v Mladé Boleslavi, v tureckých klubech Kayserispor a Denizlispor či polských Nieciecza a Niepolomice.

Letos v zimě přišel na půlroční hostování do Dukly s cílem dostat slavný klub do první ligy. „Kvůli tomu jsem sem přišel,“ potvrzuje a věří, že svoji misi naplní. „Zvedáme se, bodujeme, takže určitě jdeme za postupem.“

Muris Mešanovič v dresu FC Vysočina Jihlava

Bosenský útočník působil v Jihlavě v letech 2009 – 2015. Na jaře roku 2012 se podílel na postupu klubu do nejvyšší soutěže. Za Vysočinu odehrál jedenašedesát utkání v první a třiapadesát ve druhé lize. V nich zaznamenal pětatřicet gólů (14 + 21). Nastoupil i ve třech duelech za juniorku (čtyři góly). Do Jihlavy přišel z FK Jablonec, po šesti letech přestoupil do SK Slavia Praha.