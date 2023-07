Jako jeden z cílů pro léto jste si vytknul důkladnější seznámení s kádrem. Máte již, s nadsázkou řečeno, hráče perfektně zmapované?

Hráče jsme určitě navnímali daleko lépe. Příprava nám hodně ukázala. Dokázali jsme do mužstva dostat co jsme chtěli. Pracovitost, aktivitu, entuziasmus. Všechno je nyní více aktivní, běhavé. To nám příprava prokázala a viděli jsme, že hráči jsou toho schopní. Poslední utkání na Bohemce ale také ukázalo, že když od toho ustoupí, hned nás to vytrestá.

Po čtyřech vyhraných utkáních byla vysoká porážka 0:6 spíše nečekaná. Dá se říci, že to byla dobrá facka v ten pravý čas?

Všichni říkají, že taková facka je správná. Že není dobře všechno vyhrát, že i porážka může pomoci. Takhle ale vůbec neuvažuji. My jsme tam udělali čtyři velmi hrubé chyby, které jsme v zápasech předtím nedělali. Navíc soupeř měl kvalitu a všechny je využil. Rychle jsme proto prohrávali 0:3, a to je potom s tak silným soupeřem těžké.

Nechci se zaseknout u utkání s Bohemians, ale taková lekce určitě hráčům naznačila, že musí být stále v pozoru.

To jsme byli i předtím. Rozhodně jsme si ale měli po tom utkání co ukazovat a vysvětlovat. My jsme se nenaparovali ani před Bohemkou, že jsme porazili ligisty. I v těch vítězných utkáních totiž byla spousta věcí, u kterých jsme cítili, že je musíme zlepšit. Tým zůstává pokorný.

V rozhovoru pro klubový web jste zmínil, že máte pětici zatím ne zcela zdravých mladých hráčů. V generálce se ale zranil také Araujo-Wilson. Bude proti Opavě k dispozici?

Spíše to vypadá, že ne.

V prvnímu duelu vás čeká Opava, která měla v minulé sezoně podobné problémy jako Vysočina. Jaký je to soupeř na ligovou premiéru?

Podle mého je to jedno. Druhá liga je extrémně vyrovnaná, každý může porazit kohokoliv. Není proto důležité, s kým budeme zrovna začínat. My jsme samozřejmě Opavu studovali, máme o ní dostatek informací. Věřím, že je máme dobře načtené a hráči informace přenesou na hřiště. Jestli je pro nás něco pozitivního tak skutečnost, že začínáme sezonu na domácím hřišti. Jsme dobře naladěni a uděláme vše pro to, abychom vstoupili do sezony vítězně.