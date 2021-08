O tom, že na předchozích deset vítězství a dvě remízy jihlavští hráči nenavážou, rozhodla jedenaosmdesátá minuta. Gólman Luděk Vejmola rozehrál míč po malé domů přímo na nohu vlašimského protivníka, který z voleje z dálky trefil tyč domácí svatyně.

V souboji dobíhajících hráčů se střetl Vlček se soupeřem a sudí duelu nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil Blecha. „Je to pro nás velká ztráta,“ lamentoval trenér Jihlavy Jan Kameník. „Soupeři jsme lacino nabídli šanci ke skórování a on toho využil. Ta chyba byla bohužel rozhodující.“

S nadsázkou řečeno. Jakoby jihlavský gólman chtěl potěšit duo zápas sledující slávistické dvojice Jaroslav Tvrdík, Jindřich Trpišovský, která má ze selhání vlastního brankáře z posledního období bohaté zkušenosti. „Po odrazu míče od tyče jsem šel do souboje, řekl bych, že jsem zasáhl nejprve míč,“ popsal penaltovou situaci Tomáš Vlček.

Vítězství hostů bylo sice šťastné, ale v průběhu utkání působili vlašimští hráči kompaktněji, lépe kombinovali a byli nebezpečnější před brankou protivníka. „Docela slušně se dokážeme dostat na půli soupeře a do křídelních prostorů, kde máme míč. Ten je ale potřeba dostat přesně na hráče do pokutového území. V několika okamžicích jsme v tom selhali a míče nám nelítaly přesně, nebo nám to sebral brankář,“ popisoval trápení v ofenzivě Kameník.

Po inkasované brance sice Jihlavští soupeře zamkli na jeho polovině, měli několik rohových kopů, i šanci na vyrovnání. V nastaveném čase ale Araujo-Wilson trefil břevno.

Na špatnou sérii mohou fotbalisté Vysočiny zapomenout už v úterý, kdy je čeká duel druhého kola poháru v Uherském Brodě. „Je dobře, že hrajeme takhle brzo. Máme možnost na utkání rychle zapomenout a odrazit se dobrým výsledkem k tomu, abychom v sobotu v Chrudimi podali lepší výkon,“ věří jihlavský kouč.