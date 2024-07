Nádavkem pak vedení klubu přivedlo ještě z Hostouně stopera Davida Štětku a dalšího obránce Michala Hoška ze Slavie Praha. Oba mají starty v prestižní soutěži UEFA Youth League.

Trenér David Oulehla se netajil přáním získat do kádru zkušeného defenzivního záložníka či stopera a po očku sledoval Adriána Čermáka, odchovance Slovanu Bratislava. Ten sbíral v české první lize i starty v Českých Budějovicích a Brně.

Na toto téma si notoval i se sportovním ředitelem klubu Lukášem Vaculíkem „Adrián v mých očích patří mezi nejlepší hráče druhé ligy. Disponuje jak zkušenostmi, tak i ligovou kvalitou. Počítáme, že našemu mladému týmu předá oba tyto aspekty a hráči vedle něj se budou ještě zlepšovat,“ popsal Vaculík.

Jedno „ale“ se přesto v případě Čermáka najde. V závěrečném zápase uplynulé sezony si poranil koleno, a tak vstup do sezony a tím i tolik očekávané derby se Zbrojovkou Brno promešká. „Zhruba do dvou týdnů by se měl zapojit do plného tréninku, takže počítáme, že už brzy bude naší platnou posilou,“ dodal Vaculík na klubovém webu.

Celou přípravu v jihlavském dresu absolvoval talentovaný stoper David Štětka. „V přípravě se jevil ve velmi dobrém světle. Jde o mladého ambiciózního stopera, který má všechny parametry, aby se prosadil i v nejvyšší soutěži," chválil posilu Vaculík.

Mezi slávistické odchovance patří i Michal Hošek. Ten působil v několika druholigových klubech, ale do A týmu českého velkoklubu se neprobojoval.

Dlouhodobý kontrakt podepsal nigérijský fotbalista Khalid Baba Labaran, poslední detaily smlouvy se ladí i s dalšími zahraničními akvizicemi, Francouzem Maximilienem Bossouem a dalším Nigérijcem Sadiquem Abdulfataiem.