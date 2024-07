Pavel Mikeš dnes 00:55

Televizním utkáním skončí první kolo Chance Národní ligy, v němž v pondělí fotbalisté FC Vysočina přivítají brněnskou Zbrojovku. Prestižní derby začíná netradičně v půl šesté odpoledne a oba celky budou chtít co nejlépe vstoupit do nového ročníku, ostatně mají co napravovat.