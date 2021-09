„Jsme rádi, že máme dalšího hráče na pozici, kterou jsme chtěli posílit. Tall má dobré fyzické předpoklady právě na pozici hrotového útočníka. Vyzkoušeli jsme si ho, v tréninkovém procesu se nám jevil velice dobře, v kabině mezi kluky zapadl a budeme na něm i nadále pracovat tak, aby brzy naskočil i do ligového utkání,“ doplnil slova klubového manažera trenér Jan Kameník.

Bez čtyř čísel dvoumetrový forvad přichází z klubu FC Tours, který hraje druhou francouzskou ligu. „V tomto mladém útočníkovi vidíme velký potenciál. Skvěle zapadá do našeho konceptu, kdy chceme pracovat především s mladými hráči a rozvíjet je. Věříme, že naše očekávání naplní a vstřelí za FC Vysočina spoustu gólů,” sdělil k nové posile na klubovém webu sportovní ředitel Jihlavy Lukáš Vaculík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.