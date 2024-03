Pětadvacetiletý odchovanec Holešova nastoupil do prvního letošního střetnutí. V Olomouci chyběl kvůli karetnímu trestu.

Proti Kroměříži se ale ani on nedokázal prosadit. „My jsme se na jejich hru připravovali a potvrdilo se, jak budou hrát,“ komentoval zápas Miroslav Tureček. „My jsme ale předvedli málo kvality dopředu. Občas jsme byli zbrklí v závěrečné fázi, kdy jsme si to mohli více připravit nebo třeba poslat lepší centry. Bohužel to nevyšlo. Musíme se lépe připravit na další zápas.“

Souboj s Kroměříží si připomeňte v naší fotogalerii:

Oproti prvnímu zápasu, tentokráte proti druhému hanáckému celku Jihlava předvedla povedenější představení. Jenže bez kýženého bodového efektu. „Určitě jsme odehráli lepší zápas,“ potvrdil Tureček. „Jenže oni byli zalezlí v deseti na svojí půlce. Náš pohyb a hra dopředu byly určitě lepší než v Olomouci, měli jsme i nějaké střely, což nám tam chybělo. Pořád to bylo na vítězství málo.“

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Recept na úspěch byl přitom podle jihlavského hráče jednoduchý: „Kdybychom dali první branku, museli by změnit celý svůj styl hry. Bohužel se tak nestalo a mohli hrát stále to stejné. Jim bod z venku stačí, ale pro nás je hodně málo.“

V nadcházejících zápasech přitom čekají Vysočinu daleko těžší prověrky. V sobotu se představí na půdě třetího Táborska, na Velký pátek přivítá druhou Duklu Praha.