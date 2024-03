Dva prvoligové a dva druholigové celky, čtyři týmy z MSFL. Během náročné zimní přípravy odehráli jihlavští fotbalisté osm utkání. V ani jednom z nich nenašli přemožitele. Vedení FC Vysočina věří, že si výsledkovou fazónu tým přenese i do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Půjdeme do ní s tím, že chceme vyhrát každý zápas. Hodně důležitý bude už vstup do soutěže,“ uvedl na setkání s novináři před prvním jarním kolem kouč David Oulehla.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Č. Budějovice 2:2

Liberec 2:2

Bohunice 5:1

Vlašim 4:0

Znojmo 2:1

Rosice 3:2

Start Brno 3:2

Líšeň 1:1

Vysočina vstupuje do jarních čtrnácti kol druhé ligy z páté pozice. Na nejbližší barážovou příčku ztrácela po podzimu jediný bod. Jenže pozor! Poslední dvě sestupové pozice byly daleko jen deset bodů. Ve vyrovnané soutěži tak musí tým monitorovat i situaci za svými zády.

S jakými ambicemi jdou Jihlavané do jarních odvet? „Se zimní přípravou jsme spokojeni,“ hlásí trenér David Oulehla. „Co jsme chtěli jsme splnili. Mužstvo se neustále posouvá dopředu. Samozřejmě, příprava je jedna věc a druhou jsou samotná utkání v lize. Důležité bude, jak se nám podaří odstartovat. Věříme, že jsme připraveni, odstartujeme dobře a budeme se pohybovat v horní polovině tabulky. Tým, i když je mladý, svoji kvalitu má. Je relativně široký, takže máme i zastupitelnost na jednotlivých postech. Doufám, že to hráči prokážou a budeme se pohybovat co nejvýše.“

Sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík naznačuje dokonce boj o minimálně barážové pozice: „Věřím, že jsme nachystaní po všech stránkách. Sezónu jsme rozjeli na podzim dobře, tým si sedá čím dál tím víc. Nezříkáme se proto našeho záměru pohybovat se na jaře v horních patrech tabulky a určitě budeme chtít atakovat nejvyšší příčky pořadí.“

Z umělky bolí kolena. Už se těším na první zápas, hlásí stoper Vysočiny Vedral

Pro odvážné tvrzení nachází vedení pochopení i u hráčů, kteří by měli ambice naplňovat na hřišti. „Celou přípravu jsme pracovali velice poctivě. Věřím, že jsme velice dobře připraveni a ambice pohybovat se v horních patrech tabulky jsou na místě,“ uvedl za kabinu kapitán týmu Filip Vedral.

Jihlavané ale půjdou do jara oslabeni. Do prvoligové Mladé Boleslavi odešel před koncem přestupního termínu nejlepší podzimní střelec Lukáš Fila. „Až během jara uvidíme, jak moc nám bude chybět,“ nechtěl zatím spekulovat o míře oslabení Vaculík. „Podobně produktivní hráč může chybět, já ale v týmu vidím další kvalitní fotbalisty. Ať už je to Míra Křehlík, nebo Tomáš Franěk. Pokud dostanou prostor, který měl Lukáš, věřím, že i oni budou schopni góly dávat.“

Brankářskou jedničkou bude pro začátek jara Ondřej Mastný, záda krýt mu bude Pavel Soukup. Pro Adama Jágrika hledá vedení klubu pro jarní část hostování.