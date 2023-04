Naopak Opava posledně přišla o vítězství nad juniorkou Slavie až v nastaveném čase a v tabulce je tak až třináctá, jen bod od sestupových příček. „Půjde o velice těžký zápas, ostatně stejně jako každý ve druhé lize. V Opavě je navíc vše umocněno bouřlivou diváckou kulisou,“ popisoval trenér Jihlavy Ondřej Smetana.

To, že se Slezané v tabulce nepohybují na příčkách, kde by měli bojovat o předpokládaný návrat do české nejvyšší soutěže, nikterak nepřeceňuje. „Třeba v posledním kole byli hráči Opavy velice blízko vítězství na béčku Slavie, za které nastoupili například Tecl, Hronek, Jurásek či Bořil,“ vyjmenovával pro klubový web lodivod FC Vysočina nadupanou sestavu rezervy sešívaných z předchozího kola.

OBRAZEM: Prohra last minute. Fotbalisté Meziříčí se vrací ze Znojma s prázdnou

Dnešního protivníka má ovšem poměrně podrobně nastudovaného, takže by snad jihlavské fotbalisty nemělo nic nečekaného zaskočit. „Náš nadcházející soupeř má nepochybně kvalitní tým, který jsem na podzim několikrát viděl a teď jsem si doplnil jarní poznatky u videa. Dokážou hrát ve vysoké intenzitě a v tempu, opírají se o kvalitní defenzívu a schopnost rychlého přechodu do útoku,“ sdělil na konto Opavy Smetana.

Sobotní utkání 21. kola druhé ligy má na stadionu Opavy úvodní výkop přesně v 15.00.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 21. KOLO

SOBOTA: Třinec – Olomouc B (10.15), Dukla Praha – Příbram (14.00), Opava – JIHLAVA (15.00), Prostějov – Vlašim (16.30).

NEDĚLE: Sparta Praha B – Táborsko (10.30), Varnsdorf – Slavia Praha B (16.30). Zápasy Líšeň – Chrudim a Karviná – Vyškov se hrály v pátek.