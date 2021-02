/FOTOGALERIE/ První vítězství v zimním přípravném období si připsali na své konto jihlavští fotbalisté. V duelu s Blanskem sice prohrávali, v závěrečné desetiminutovce ale góly Ševčíka a Patráka otočili stav na konečných 2:1 (0:0).

Přípravné utkání mezi FC Vysočina Jihlava a FK Blansko. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Trenér jihlavských fotbalistů Aleš Křeček byl po utkání poměrně spokojen: "Po celé utkání jsme byli herně lepší, dobře jsme kombinovali, pouze jsme se nedostávali do větších brankových příležitostí. V prvním poločase tam bylo jen několik náznaků, soupeř neměl nic. V přestávce jsme prostřídali takřka celou jedenáctku a chvíli nám trvalo, než jsme se zahřáli. Soupeři se podařilo po tečovaném centru dostat do vedení. My jsme ale dokázali tempo stupňovat a v závěru utkání po dvou pěkných kombinačních akcích jsme se i prosadili."