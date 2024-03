Fotbalová Jihlava se těší na Kroměříž. Vzpomínky na dávný postup jsou stále živé

Domácí premiéra s historickým nádechem. První letošní soutěžní domácí utkání odehrají jihlavští fotbalisté netradičně v neděli. Od 15.30 hodin přivítají podruhé v historii na svém trávníku hráče Hanácké Slavie Kroměříž. Na minulé vzájemné střetnutí fanoušci FC Vysočina určitě rádi vzpomínají, byť je to již téměř devatenáct let. Tenkrát totiž po něm klub slavil historický postup do nejvyšší soutěže.

V červnu 2005 si fotbalisté FC Vysočina po vítězném domácím utkání s Kroměříží užívali historický postup Jihlavy mezi prvoligovou elitu. V neděli se po téměř devatenácti letech druholigový souboj těchto celků zopakuje. | Foto: DENÍK/ Josef Němec

V soutěžním ročníku 2004/2005 byl na podzim v kádru FC Vysočina i jeho současný sportovní ředitel Lukáš Vaculík. Přestože na jaře působil již v nejvyšší soutěži, důležité utkání svého mateřského oddílu si ujít nenechal. „Sledoval jsem ho na tribuně B3,“ vzpomněl si se smíchem při nedávném setkání s novináři. Z paměti vylovil i další vzpomínky na historickou sezónu. „Já tehdy byl na hostování v Mladé Boleslavi a na ten zápas jsem se přijel podívat. Byla to obrovská euforie, nikdo s tím tenkrát nepočítal,“ netajil Vaculík. Tvrdý direkt na úvod. Nezvládli jihlavští fotbalisté utkání po mentální stránce? Bývalý středopolař byl u rozjezdu sezóny, který nenasvědčoval budoucímu senzačnímu úspěchu. „Pamatuji si začátek sezony, kdy jsem se vracel po těžším zranění,“ pokračuje ve vzpomínání Vaculík. „Pamatuji si utkání na Žižkově v devátém kole. Oni byli jasně první a my poslední. Už při rozcvičce, když jsme je viděli, jsme si říkal: Tady nemůžeme vyhrát. My jsme tam ale tenkrát opravdu vyhráli a od té doby se tým začal posouvat dopředu. Postupně získal sebevědomí a nakonec skončil na druhém místě.“ Podzim zakončila Jihlava vítězstvím v Kroměříži (4:2) a naladila se na velkou jarní jízdu. Během ní prohrála jen dvakrát. Hned na úvod v Plzni 1:2 a poté stejným výsledkem až po dvou měsících doma se Žižkovem. Góly jsou kořením fotbalu. Kde můžete na jaře očekávat hodně pálivé menu? Vše tak bylo nachystáno na velký čtvrteční červnový večer. Během něj se proměnil velký sen všech fotbalistů z celého kraje ve skutečnost. Kroměříž padla v Jihlavě 1:3 a domácí mohli začít slavit. Mimochodem. Trenérem Kroměříže byl v tomto utkání Roman Pivarník. Ten o sedm let později, v červnu 2012, slavil s Jihlavou druhý, a zatím poslední, postup do nejvyšší soutěže. FC VYSOČINA JIHLAVA – HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 3:1

Hráno 9. června 2005.

Góly: 1. Simr, 41. Kadlec, 90. Baštař (PK) – 90.+2 M. Nehoda. Rozhodčí: Adámek - Filgas, Goňa. ŽK: Stojaník, Charvát, Šebek, Nehoda (vš. Kroměříž). Diváci: 3 100. Poločas: 2:0.

Jihlava: Vorel - Šourek, Vojtíšek, Kadlec, Liška - Veselý (90. Štohanzl), Vladyka, Baštař, Lovětínský, Malínek (90. Pacholík) - Simr (86. Kaplan).

Kroměříž: Zlámal - Klimek, Čep, Farbák, Stojaník (83. Šilinger) - Petráš (60. Šebek), Julina, Šmahaj, Světlík - M. Nehoda, Zakopal.

