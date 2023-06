Mise skončila. Po pěti zápasech vypršela dočasná dohoda trenéra Davida Oulehly s FC Vysočina. Po záchraně týmu ve druhé lize tak zůstává otazníkem, kdo povede Jihlavu v novém sezoně. „Naše domluva byla čistě na posledních pět kol,“ potvrdil po duelu s Vlašimí trenér. Jak poté naznačil sportovní ředitel klubu Lukáš Vaculík, nejspíše v úterý by se chtěl s koučem pobavit o možnostech případné další spolupráce.

Jihlavští fotbalisté domácí utkání s Vlašimí zvládli a po výhře 5:0 si zajistili účast ve druhé lize i pro příští sezonu.

Jihlavský trenérský odchovanec David Oulehla jistě při příchodu na zkrácenou misi do mateřského klubu nepočítal s tím, že by musel v posledním kole odvracet bezprostřední hrozbu sestupu. „To rozhodně ne,“ připustil. „Situace se nám ale postupně komplikovala. My jsme si to zdramatizovali hlavně domácím utkáním s Příbramí, které jsme mohli zvládnout klidně 4:1. Měli jsme na to herně i dostatkem šancí.“

David Oulehla u FCV

Třinec 2:1

Slavia B 2:7

Příbram 1:2

Vyškov 1:2

Vlašim 5:0

Jenže přišla smolná porážka, poté prakticky totožná s Vyškovem – a patálie byla na světě. Rozhodující duel ale celá Vysočina zvládla bravurně. Vlašim smetla 5:0 a úlevné chorály mohly zaznít. „Musím říci, že mi spadl ze srdce obrovský kámen. Ale určitě jsem to nebyl já, kdo zachránil jihlavský fotbal,“ odmítl velkou chválu Oulehla. „Nebyl jsem na to totiž sám. Poděkování patří fantastickým fanouškům, kteří hnali tým za vítězstvím (na zápas jich přišlo v této sezoně nevídaných 1 253 – pozn. aut.), mým kolegům na lavičce i vedení týmu. A hlavně hráčům, kteří měli velkou vůli vyhrát, a na hřišti ji prokázali.“





Zlepšeným herním projevem týmu a šťastným závěrem sezony se tak David Oulehla rozloučil s Vysočinou. Nebo ne? „Naše domluva byla čistě na posledních pět kol a víc k tomu nemám co říct,“ krčil omluvně rameny na pozápasové tiskové konferenci.

Správně vybrat realizační tým

Spokojený se závěrem sezony byl i sportovní ředitel Vysočiny Lukáš Vaculík. „Za posledních pět zápasů, kdy přišel David Oulehla, měla naše hra dobré parametry,“ pochvaloval si rozhodnutí o druhé změně trenéra áčka v sezoně.

Ročník zahájil jako hlavní kouč Jan Kameník, na závěr podzimu jej vystřídal Ondřej Smetana. Pět kol před koncem sezony poté přišel David Oulehla. „Po roce a půl s Honzou Kameníkem jsme došli k názoru, že se nikam neposouváme,“ vysvětluje změny Vaculík. „U Ondry Smetany jsme postupně zjistili, že jeho ambice absolutně překračují možnosti našeho klubu.“

Sázka na Oulehlu vyšla. Nyní je však trenérský trůn opět prázdný. „Spolupráce byla dohodnutá na pět zápasů. Pokud jde o další vývoj, v pondělí si odpočinu, David určitě rád také. (směje se) Potkáme se v úterý a pobavíme se,“ uvedl neurčitě v neděli Vaculík.

O čem bude úterní rozhovor? „Bude mě zajímat, jak to vidí. Jestli ho práce tady bavila, zda chce zůstat a může pokračovat dosavadní spolupráce,“ nastiňuje šéf klubu.

K řešení budou také další otázky. „Musíme probrat i složení celého realizačního týmu. Ten musíme správně vybrat,“ dodává Vaculík. „Já jsem totiž původně řešil jen to, abychom přivedli k týmu srdcaře. V tomto směru patří velké poděkování také například Pepovi Vrzáčkovi, který se vlastně rozpůlil a působil u dorostu i áčka. Nyní se vrací k dorostu, kde odvádí skvělou práci. To už dokazují v A týmu jeho bývalí svěřenci Míra Křehlík, Lukáš Fila nebo Filip Šancl.“

