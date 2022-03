Jihlavský celek absolvuje v pátečním odpoledni své první letošní soutěžní utkání. V prvním kole se v Praze na Dukle hrát nedalo. To Zbrojovka vstoupila do jara úspěšně, doma zdolala Prostějov jasně 4:1. „Přijede k nám jednoznačný aspirant postupu,“ zdůrazňuje sportovní ředitel Vysočiny Lukáš Vaculík. „Zbrojovka má nespornou kvalitu. Ale o to větší je pro nás motivace tohoto soupeře porazit.“

Jednu z branek do sítě Prostějova, výstavními nůžkami, vstřelil nestárnoucí Jakub Řezníček. Ano. Ten, který svými čtyřmi góly zdemoloval Vysočinu v podzimní duelu.

Jak zajistit, aby se podobný scénář neopakoval? Obrana Vysočiny doznala ztrátu, když odešel její hlavní pilíř Karel Pojezný. Nové složení obranných řad nechtěl trenér Jan Kameník prozradit: „Ještě si necháváme na definitivní rozhodnutí nějaký prostor, i když už některé věci naplánovány máme. Se ztrátou Karla jsme prostě nuceni se nějak vypořádat. Jestli máme za něj kvalitní náhradu se ukáže během prvních utkání.“

Vysočina na startu jarní části. Na jaře chceme získat více bodů, plánuje Kameník

Kvůli odloženému duelu na Julisce se přípravné období Jihlavě protáhlo na deset týdnů. „Doba přípravy byla velmi dlouhá, každý už chce hrát soutěžní utkání, kde už o něco jde,“ potvrdil nažhavenost týmu Vaculík.

Brňané přijedou k utkání téměř kompletní, chybět bude pouze Jakub Šural. „Povedl se nám vstup do jara a rádi bychom na to navázali,“ uvedl na klubovém webu kouč Zbrojovky Richard Dostálek. „Hráči jsou natěšení a motivovaní, bojují o své místo v sestavě a vědí, že musí předvést to nejlepší, co v nich je.“

Pro vstup na utkání neplatí žádné restrikce, otevřena bude pouze pokladna u brány v Jiráskově ulici.