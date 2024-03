Jihlavský gólman přispěl k zisku tří bodů spolehlivým výkonem. „Měl jsem z prvního zápasu trošku obavy, protože přece jenom jsme pořád docela dole,“ potvrdil Jágrik. „Bojovat o záchranu není nic pěknýho. Takže jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Šly na mě snad jen dvě nebo tři střely. Jedna na začátku byla taková těžší, ale vytáhl jsem ji,“ oddechl si i zpětně.

Spokojený byl nejen brankář, ale i vedení klubu. „Samozřejmě ta nula je bonus. Doufám, že na to navážeme hned další týden ve Znojmě a že budeme vyhrávat dát,“ řekl brankář na hostování. „Vedení nám řeklo, že nejdůležitější pro ně je záchrana. Všichni kluci, kteří tam jsou, jsou odhodlaní pro to udělat první poslední.“

Do Rosic zamířil Adam Jágrik na konci zimní přípravy s mateřskou Jihlavou. Před prvním jarním kolem trenéři rozhodli, že přednost dostanou Ondřej Mastný s Pavlem Soukupem. „Pro mě to bylo překvapení,“ připustil Jágrik. „Trenérům to ale za zlé nemám. Řekl jsem jim, že jejich rozhodnutí respektuji. Jediná věc, která mě trošku mrzí je, že mi to řekli takhle na poslední chvíli. Sdělili nám to den před generálkou a to již bylo zavřené okno pro profesionální soutěže. Kdyby na to měl člověk víc času, mohl zkusit hostování ještě někde jinde.“

Jágrik s takovým rozhodnutím po poměrně povedené přípravě nepočítal. „Žádné indicie jsem neměl. Naopak jsem si myslel, možná trošku naivně, že jsem tu přípravu měl dobrou,“ pokračuje mladý gólman. „Cítil jsem, že se mi zápasy proti těžkým soupeřům povedly. A proti těm slabším jsem tam toho moc neměl. Byl jsem v pohodě a připravoval se na to, že mohu i chytat.“

Slovan Rosice odehrál v zimě přípravný zápas i proti FC Vysočina Jihlava:

Nakonec tedy přišlo hostování v Rosicích. Našel v klubu realitu odpovídající nižší soutěži? „To bych právě neřekl,“ odmítá Jágrik. „Jsou tam velmi kvalitní hráči. Z tréninků jsem vypozoroval, že někteří mají i druholigovou kvalitu.“

Pestrá je i skladba tréninků. „Trénuje se čtyřikrát týdně a příprava je stejná jako ve druhé lize,“ popisuje gólman. „Největší rozdíl mezi druhou a třetí ligou je v tom, že hra je hodně o soubojích. Je tam víc nakopávaných míčů a není to tolik o kombinační kvalitě a technický dovednosti.“

Pro brankáře se ale jeho role příliš nemění. Prostě musí být nachystán každý míč. „Je to tak,“ usmívá se Jágrik. „Já musím být v kondici a soustředěný na každý míč.“

Druhá polovina soutěží se teprve rozjíždí. Přemýšlí již přesto gólman o své další budoucnosti? „Zatím to neřeším,“ kroutí hlavou Jágrik. „Nějakou představu mám. Ale samozřejmě s agentem uvidíme, jaká bude situace v Jihlavě. Pokud by byla stejná, určitě bych hledal něco jiného.“

Ambicemi ve svém věku totiž talentovaný brankář stále ještě nešetří. „Kdybych byl přesvědčený o tom, že kvalitu nemám, že třetí liga je moje maximum, nebo mám jen na lavičku ve druhé lize s občasným zápasem, tak se nebudu nikam tlačit,“ vyznává se závěrem Adam Jágrik. „Nejsem již ve věku, abych další třeba dva roky proseděl na lavičce. Investuji do své kondiční, silové i mentální přípravy nemalý peníze. Chci to zkusit dotáhnout výš.“